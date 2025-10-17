Conmebol designa árbitros de Venezuela y Argentina para las semifinales de la Libertadores

Asunción, 17 oct (EFE).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) designó este viernes a árbitros de Venezuela y Argentina para los partidos de ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América que se disputarán la próxima semana.

El partido entre el brasileño Flamengo y el argentino Racing, programado para el próximo miércoles en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela, asistido por su compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno.

El duelo entre el Liga Deportiva Universitaria de Quito y el brasileño Palmeiras, a jugarse el jueves en el estadio Rodrigo Paz, tendrá como juez al argentino Facundo Tello, acompañado por Juan Belatti y Gabriel Chade, también de Argentina.

El encuentro de vuelta Racing-Flamengo se disputará el 29 de octubre y el Palmeiras-Liga de Quito, un día después.

La Conmebol ha definido que el premio para el campeón de la Copa Libertadores de América sea de 24 millones de dólares, y para el subcampeón, de siete millones de dólares. EFE

