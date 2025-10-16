Connolly aventaja a Humphreys en las presidenciales irlandesas, según una encuesta

3 minutos

Dublín, 16 oct (EFE).- La izquierdista Catherine Connolly se perfila como ganadora de las elecciones a la presidencia de Irlanda, un cargo principalmente representativo, frente a la democristiana Heather Humphreys, según indicó una encuesta publicada por el diario ‘The Irish Times’.

El sondeo, efectuado por la firma Ipsos B&A con 1.200 personas entre los pasados domingo y martes, otorgó a Connolly el 38 % de votos y el 20 % a Humphreys de cara la cita con las urnas del próximo 24 de octubre.

En las papeletas aparecerá el día de la votación el nombre del tercer aspirante a la presidencia, Jim Gavin, quien no obstante retiró su candidatura el pasado 6 de octubre por una polémica relacionada con la devolución de dinero de alquiler a un antiguo inquilino suyo, y quien obtuvo un apoyo del 5 %.

Gavin, exentrenador de fútbol gaélico y sin experiencia en política, tomó esa decisión una vez iniciada la campaña oficial y, aunque no saldrá elegido, podrá recibir votos y transferir las segundas y terceras preferencias a las otras candidatas, según permite el sistema electoral irlandés.

De acuerdo con la encuesta del ‘The Irish Times’, esas preferencias se reparten a partes iguales entre Connolly y Humphreys, mientras que aún hay un 18 % de indecisos y el 12 % no tiene intención de acudir a las urnas.

Asimismo, el 67 % del electorado considera apropiada la retirada de Gavin, el candidato presentado por el partido centrista Fianna Fáil, socio en el Ejecutivo de Dublín del democristiano Fine Gael, cuya apuesta ha sido Humphreys.

La aspirante conservadora, de 62 años, goza de una amplia experiencia en puestos de responsabilidad, tras dirigir en diferentes etapas el ministerio de Protección Social, el de Justicia y el de Desarrollo Comunitario y Rural, mientras que Connolly, de 68, ha destacado por hacer bandera de varios asuntos sociales, como el sinhogarismo o el cambio climático.

Connolly, abogada y diputada independiente desde 2016, cuenta con el apoyo del bloque progresista del Dáil (cámara baja), liderado por el nacionalista Sinn Féin, antiguo brazo político del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA).

La candidata izquierdista también se ha visto salpicada por la polémica tras conocerse que contrató para su equipo en el Parlamento a una mujer condenada por tráfico de armas y vinculada a formaciones extremistas republicanas.

Asimismo, se ha visto obligada a clarificar su proximidad con eurodiputados irlandeses afines a Rusia o su historial de críticas a la Unión Europea y Estados Unidos, lo que, según sus rivales, la incapacita para suceder en este cargo principalmente ceremonial a Michael D. Higgins, presidente durante los últimos 14 años. EFE

