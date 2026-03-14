Conocido activista israelí denuncia una paliza a manos de colonos en Cisjordania ocupada

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Jerusalén, 14 mar (EFE).- El activista israelí Aviv Tatarsky, investigador de la ONG Ir Amim y quien desde hace más de 15 años acompaña a comunidades palestinas en Cisjordania, denunció este sábado que recibió una paliza a manos de colonos mientras intentaba proteger a los agricultores palestinos en la aldea de Deir Istiya.

«Esta violencia no es un caso aislado. Forma parte de todo un sistema: colonos que atacan a los palestinos sin impedimentos, fuerzas de seguridad que acaban con quienes intentan protegerlos y una falta de aplicación de la ley que permite que la violencia continúe semana tras semana», denunció en X Tatarsky en un mensaje compartido por su ONG.

El asalto se produjo la víspera, cuando un grupo de colonos regresaron a esta aldea y comenzaron a tirar piedras y rociar con gas pimienta a uno de los agricultores, según relató Tatarsky, quien llamó a la policía del asentamiento cercano de Ariel sin que acudieran a protegerlos.

Poco después, soldados y agentes de la policía de frontera llegaron y expulsaron a los activistas de allí. Estos regresaron más tarde para acompañar a un agricultor palestino y fue entonces cuando los colonos bloquearon su paso, Tatarsky se bajó del vehículo y le atacaron «durante unos diez minutos con puñetazos, patadas», detalla la ONG.

También ayer, de madrugada, unos 30 colonos israelíes enmascarados irrumpieron en una casa palestina en Humsa, al norte del Valle del Jordán y donde reside una familia de doce personas. Allí, atacaron a la familia de palestinos y a los activistas estadounidenses y portugueses que se alojaban con ellos a modo de protección, denunció hoy la ONG Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM).

«Los colonos ejercieron una violencia extrema contra los hombres palestinos. Golpearon a un hombre mayor con piedras y cometieron dos agresiones sexuales», denuncia esta ONG, que asegura que agredieron a los activistas y vendaron los ojos a uno de ellos.

Además, los colonos abrieron el corral de la familia y dejaron escapar a 350 ovejas, detalló.

La violencia de los colonos se ha desatado desde el inicio de la ofensiva bélica israelí contra Irán el pasado 28 de febrero y al menos cinco palestinos han sido asesinados en ataques perpetrados por colonos desde entonces, según detallaron testigos a EFE y documentación de la ONG B’Tselem. EFE

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