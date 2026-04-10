ConocoPhillips envió un equipo a Venezuela para «evaluar» oportunidades petroleras

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Austin (Texas), 10 abr (EFE).- La petrolera estadounidense ConocoPhillips envió esta semana un equipo de profesionales a Venezuela para evaluar las oportunidades petroleras y de gas natural en el país suramericano, según confirmó a EFE un portavoz de la compañía.

La empresa, con sede en Houston (Texas), salió de Venezuela en 2007, junto a otras compañías extranjeras, después de que el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizara los últimos yacimientos operados por el sector privado. EFE

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