Consejera dice que «solo falta que le metan fuego al Consejo Nacional Electoral» hondureño

Tegucigalpa, 17 dic (EFE).- Cossette López, una de las consejeras del Consejo Nacional Electoral de Honduras, afirmó este miércoles que «solo falta que le metan fuego» a la institución, que enfrenta muchos problemas que no permiten que se inicie un escrutinio especial para el conteo de al menos 2.792 actas con inconsistencias, de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

«En este momento yo debo decir que lamento mucho el nivel al que se ha escalado, lo único que falta es que le metan fuego al Consejo Nacional Electoral», dijo López en una comunicación telefónica con un canal de televisión en Tegucigalpa.

«Somos prisioneros de dos partidos y lamentablemente de los cuerpos del orden que están recibiendo órdenes de no conjugar con el proceso ni poner orden público», afirmó la funcionaria. EFE

