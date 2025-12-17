Consejera dice que «solo falta que le metan fuego al Consejo Nacional Electoral» hondureño

4 minutos

Tegucigalpa, 17 dic (EFE).- Cossette López, una de las consejeras del ente electoral de Honduras, afirmó este miércoles que «solo falta que le metan fuego» a la institución, que enfrenta muchos problemas que no permiten que se inicie un escrutinio especial para el conteo de al menos 2.792 actas con inconsistencias, de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

«En este momento yo debo decir que lamento mucho el nivel al que se ha escalado, lo único que falta es que le metan fuego al Consejo Nacional Electoral», dijo López en una comunicación telefónica con un canal de televisión en Tegucigalpa.

«Somos prisioneros de dos partidos y lamentablemente de los cuerpos del orden que están recibiendo órdenes de no conjugar con el proceso ni poner orden público», afirmó la funcionaria.

El conteo especial de más de 2.700 actas con inconsistencias, tras el escrutinio del 99,80 % de los votos, debió iniciarse el pasado sábado, según lo previsto por el CNE, pero se ha retrasado por obstáculos administrativos, falta de acreditaciones de algunos partidos y trámites tecnológicos pendientes.

Se suman otros problemas como el hostigamiento y amenazas que han denunciado López y la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y la petición del conteo «voto por voto» que exige el candidato del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, y el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), aunque este último solo en la fórmula presidencial.

En un mensaje en la red social X, López indicó que más del 80 % de los datos correspondientes a las elecciones generales que se encuentran publicados en la plataforma de divulgación del CNE provienen de votos y resultados procesados por las Juntas Receptoras de Votos el 30 de noviembre.

Para esos efectos, añadió, el CNE, «a través de la empresa (colombiana) que contrató conforme a lo que manda la ley, mantiene la infraestructura para dicha divulgación pero no interviene, nunca, en ninguna etapa en la elaboración de las actas».

«En esta nueva etapa, las actas con inconsistencias deben ser sometidas a escrutinio especial a fin de elaborar nuevas actas que sean consistentes y superen las validaciones legales correspondientes», dijo el alto órgano electoral del país.

De acuerdo a la máxima entidad, es un proceso que «depende directamente de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento integradas por representantes de los partidos políticos» (cinco que participaron en la contienda electoral).

Señaló además que el CNE «asume una responsabilidad fundamental en el montaje y provisión de la infraestructura; no obstante, la mayor cuota de responsabilidad recae en los partidos políticos a través de sus representantes acreditados, respecto de si hay o no resultados oficiales que puedan ser declarados en la fecha establecida por la ley».

Según enfatizó López, «la única intervención directa» del CNE «en el procesamiento de resultados se limita al proceso de contingencia 2 y la verificación visual de las actas, las cuales se realizan en presencia de representes de los partidos políticos».

«Los partidos deben sustituir a sus miembros e integrarse, o el CNE deberá integrarlas de otra manera, conforme a ley», advirtió la funcionaria.

Los hondureños salieron el 30 de noviembre a votar masivamente y de manera pacífica, pero a casi tres semanas de los comicios aún desconocen los resultados oficiales.

Hasta ahora, según el cómputo preliminar difundido por el CNE, el candidato del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es primero con el 40,54 % de los votos, seguido del liberal Salvador Nasralla, con el 39,19 %.

La candidata del oficialista Libre, Rixi Moncada, quien no reconoce los resultados del CNE, figura en el tercer puesto con el 19,29 % de las papeletas. EFE

gr/mt/gad

(foto)