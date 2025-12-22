The Swiss voice in the world since 1935
Consejeras del CNE denuncian persecución para frenar resultados y alternancia en Honduras

Tegucigalpa, 22 dic (EFE).- Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, denunciaron este lunes que son víctimas de una «evidente persecución política» orquestada desde la institucionalidad del Estado para impedir la declaratoria oficial de las elecciones generales de noviembre y frenar la alternabilidad del poder.

«Nuestra situación actual responde exclusivamente a la evidente persecución política de la que somos víctimas por parte de quienes no desean que se haga la declaratoria de elecciones», afirmaron las consejeras en un comunicado conjunto leído por López en una comparecencia virtual, acompañada por Hall.

Según Hall y López, se ha utilizado «toda la institucionalidad» del Estado en «detrimento (de lo) institucional», actuando «con el único interés de que no se cumpla la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, el respeto al proceso democrático y a la soberanía del pueblo manifestada en las urnas el pasado 30 de noviembre». EFE

