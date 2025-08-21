Consejero de Trump dice que no habrá exención arancelaria para acero y aluminio de la UE

Washington, 21 ago (EFE).- Peter Navarro, el consejero en materia comercial y manufacturera del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que Washington no hará exenciones arancelarias al acero y el aluminio al ser preguntado sobre si EE.UU. podría eximir las partidas de estos metales procedentes de la Unión Europea (UE) en el futuro.

«Puedo decirles que la experiencia del primer mandato con los aranceles al acero y al aluminio es que cada vez que intentamos otorgar una exención o exclusión a uno de nuestros aliados, la abusaron por completo, y aprendimos que era un terreno resbaladizo. Por lo tanto, no habrá exenciones ni exclusiones para los aranceles al acero y al aluminio», afirmó Navarro a los medios en el exterior de la Casa Blanca.

Con motivo de la publicación hoy de nuevos detalles sobre el acuerdo comercial entre Washington y Bruselas cerrado en julio en Escocia, Navarro fue preguntado en concreto por las partidas de productos de acero y aluminio procedentes de la UE, aunque su respuesta hizo referencia a cualquier importación de estos metales, independientemente de su procedencia.

Tras la llegada al poder de Donald Trump en enero Washington ha decidido gravar todo el acero y el aluminio con tasas del 50 %, aunque sí ha decidido recortar a la mitad los aranceles para las partidas de estos metales que procedan de Reino Unido.

Durante el primer mandato de Trump (2017-2021) Washington gravó el acero y el aluminio con aranceles del 25 % y el 10 %, aunque la UE y países como Argentina, Brasil, Corea del Sur, Japón, Canadá, México o Reino Unido lograron exenciones totales o parciales a sus exportaciones a EE.UU.

A Navarro, considerado el arquitecto de la política comercial de Donald Trump, también se le preguntó hoy sobre la posibilidad de que los vinos y bebidas espirituosas europeas, un producto considerado muy importante por la UE, reciban exenciones, pero el consejero declinó pronunciarse.

Navarro consideró que el marco publicado hoy supone el inicio de «un nuevo y hermoso espíritu y entorno de cooperación con Europa» y consideró que, dados los beneficios que supone para EE.UU., nadie, incluyendo los tribunales que deliberan sobre la legalidad de los aranceles del Gobierno estadounidense, debería criticar la política comercial de Washington.

El consejero también aprovechó para criticar una vez más a India, cuyas exportaciones a EE.UU. han sido gravadas con un arancel «recíproco» del 25 % y otro adicional del 25 % por sus compras de crudo ruso.

Navarro subrayó que India solo empezó a comprar ingentes cantidades de petróleo ruso tras el inicio de la guerra de Ucrania y que económicamente se ha beneficiado enormemente de estas operaciones, al obtener materia prima barata para vender productos refinados a países de Asia, Europa o África.

«Utilizan el dinero que obtienen de nosotros cuando nos venden bienes para comprar petróleo ruso, que luego procesan en refinerías, y ganan un montón de dinero con eso», argumentó.

«Luego los rusos usan el dinero obtenido para construir más armas y matar ucranianos, y entonces los contribuyentes estadounidenses tienen que proporcionar más ayuda de tipo militar a los ucranianos», añadió. EFE

