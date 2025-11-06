Consejo D.Humanos de la ONU convoca sesión especial sobre abusos perpetrados en Al Fasher

Ginebra, 6 nov (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció que celebrará el próximo 14 de noviembre una sesión especial para analizar la situación en la ciudad sudanesa de Al Fasher, donde se han denunciado graves atrocidades tras su ocupación por parte de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

La sesión fue solicitada por Reino Unido, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Noruega, y cuenta con el apoyo de 24 de los 47 actuales miembros del Consejo, entre ellos España, Colombia, Costa Rica, Chile y México.

Varias agencias de Naciones Unidas e investigadores han denunciado que tras la conquista del 26 de octubre se han perpetrado ejecuciones sumarias y otros crímenes, algunos de ellos con motivaciones étnicas.

Entre los abusos denunciados figuran violencia sexual, saqueos generalizados, destrucción de infraestructura vital y masivo desplazamiento forzado.

Al Fasher, ultimo gran bastión que conservaba el ejército sudanés en la región occidental de Darfur, cayó en manos de las opositoras FAR tras año y medio de asedio, algo que según los observadores marca un crítico punto de no retorno en la guerra civil que sufre Sudán desde abril de 2023. EFE

abc/rcf