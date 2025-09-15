Consejo de D.Humanos ONU celebrará reunión de urgencia para debatir ataque israelí a Catar

Ginebra, 15 sep (EFE).- Naciones Unidas anunció que su Consejo de Derechos Humanos celebrará este martes una reunión de urgencia para debatir la «agresión militar» perpetrada por Israel contra Catar el pasado 9 de septiembre.

La reunión ha sido solicitada por dos de los 47 Estados que actualmente integran el Consejo: Kuwait, en representación del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, y Pakistán en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica.

La misión israelí ante la ONU en Ginebra protestó de inmediato por la convocatoria de la reunión, que calificó de «absurda», y aseguró que cualquier resultado que se produzca a consecuencia de ella «será una mancha para los mecanismos de derechos humanos».

La decisión «demuestra que el Consejo no promueve los derechos humanos de las víctimas, sino que es, y siempre ha sido, el protector de los violadores de los derechos humanos», aseguró la misión diplomática en su cuenta oficial de X.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó el mismo día 9 el ataque a un edificio de Doha, la capital de Catar, en el que se encontraban responsables del grupo islamista palestino Hamás, subrayando que «echaba gasolina al fuego» que asola la región.

Catar alberga el buró político de Hamás y acoge rondas de conversaciones para el alto el fuego en Gaza, donde también delegaciones israelíes han acudido para negociar de forma indirecta con los mediadores, que son Catar, Egipto y Estados Unidos.

Es la décima reunión de urgencia que celebra el Consejo de Derechos Humanos desde su creación en 2006, y en esta ocasión se produce durante la 60ª sesión de esta asamblea especializada, que se inició el pasado 8 de septiembre y finalizará el 8 de octubre.

Anteriores debates han girado en torno a cuestiones como la situación de las mujeres en Afganistán tras el regreso de los talibanes al poder o la agresión rusa en Ucrania, reunión esta última celebrada menos de una semana después de que comenzara la invasión de Rusia en febrero de 2022. EFE

