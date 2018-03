La tragedia humanitaria actual de los migrantes y las tensiones políticas relacionadas no está vinculada a los movimientos de población actuales, sino a “nuestra falta de respuesta y asumir nuestra responsabilidad colectiva”, declaró en su discurso ante el foro de derechos de la ONU.

Torturados, siete millones de migrantes 01 de marzo de 2018 - 16:12 Al menos siete millones de migrantes en todo el mundo han sido víctimas de tortura, denunció el relator especial de las Naciones Unidas, Nils Melzer e instó a la comunidad internacional y a la Corte Penal Internacional a investigar si se ha incurrido en crímenes de lesa humanidad. Al presentar su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el jueves, Melzer dijo que había efectuado amplias consultas sobre la prevalencia de la tortura y otros abusos entre los migrantes irregulares. Según un reciente estudio, la prevalencia confirmada de víctimas de tortura entre los migrantes irregulares oscila hasta el 76%, con un promedio general del 27%. La cifra de siete millones es quizá solamente la “punta del iceberg”, señaló el relator, de origen suizo. El investigador de derechos humanos instó a los Estados y a la Corte Penal Internacional a evaluar si las acusaciones de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra podrían estar justificadas. La tragedia humanitaria actual de los migrantes y las tensiones políticas relacionadas no está vinculada a los movimientos de población actuales, sino a “nuestra falta de respuesta y asumir nuestra responsabilidad colectiva”, declaró en su discurso ante el foro de derechos de la ONU. “Estamos esquivando la mirada del sufrimiento de millones de personas”, agregó.