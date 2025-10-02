Consejo de Europa pide «más respuestas no militares a violaciones rusas del espacio aéreo»

París, 2 oct (EFE).- La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) aprobó este jueves por unanimidad una resolución sobre la invasión rusa de Ucrania en la que pidió que se den «más respuestas no militares a las violaciones rusas del espacio aéreo y a la guerra híbrida» de Moscú.

Los miembros de la APCE «instaron a imponer sanciones más fuertes contra Rusia y sus aliados, a un mayor aislamiento diplomático -incluso en el deporte- y a dar más respuestas no militares a las violaciones rusas del espacio aéreo y a la guerra híbrida», señaló el texto aprobado.

Entre ellas, plantearon «contramedidas contundentes contra la injerencia extranjera, proyectos para combatir la desinformación y contranarrativas sólidas a la propaganda rusa, incluyendo el apoyo a los medios de comunicación libres».

La resolución, que se basó en un informe realizado por el parlamentario rumano Iulian Bulai (centro), instó a mantener «un compromiso y una unidad europeos inquebrantables en apoyo a Ucrania» que pueda conducir a «una paz justa y duradera, que es indispensable para el futuro europeo de Ucrania y la seguridad de todo el continente europeo».

En ese sentido, la APCE, con sede en Estrasburgo y que integra a 46 países europeos, urgió a la puesta en marcha de «un sistema de rendición de cuentas integral por los crímenes de Rusia», lo que implicaría la creación de un Tribunal Especial para juzgar a los líderes rusos por «el crimen de agresión».

Además, abogó por un fondo internacional para compensar a los ucranianos, que podría ser financiado con los activos estatales rusos congelados. EFE

