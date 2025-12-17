Consejo de Europa pide que España investigue agresión de un mosso a un fotoperiodista

2 minutos

París, 17 dic (EFE).- La Plataforma para la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas del Consejo de Europa emitió este miércoles una alerta tras la denuncia del fotoperiodista Joan Gálvez, herido por un proyectil de espuma supuestamente disparado por un agente de los Mossos d’Esquadra durante una protesta propalestina del pasado 15 de octubre en Barcelona.

Pedimos «una investigación rápida y exhaustiva sobre el ataque. Que los responsables rindan cuentas ante la justicia», demandó la plataforma con sede en Estrasburgo y considerada una referencia internacional en la difusión de los casos de agresiones contra los informadores.

Este organismo activó la alerta de nivel 2, la segunda más grave y que sirve para instar a los Estados miembros implicados, en este caso España, a que contribuyan a la protección de los profesionales afectados tomando medidas concretas.

La plataforma espera una respuesta oficial de España en el plazo de tres meses.

Según la plataforma del Consejo de Europa, que se basa en imágenes publicadas en la redes sociales, Gálvez caminaba junto a otro periodista por la Gran Via Carles III cuando un agente disparó un proyectil de espuma desde atrás. El fotoperiodista cubría una manifestación propalestina cerca del consulado israelí en Barcelona.

El proyectil le impactó en la parte superior del brazo derecho, provocando su caída al suelo. Fue entonces cuando tres voluntarios médicos presentes en el lugar le atendieron de inmediato y lo trasladaron a una zona segura.

De acuerdo con el Consejo de Europa, Gálvez tiene la intención de presentar una denuncia con el apoyo de la organización de derechos humanos Irídia-Centro por la Defensa de los Derechos Humanos. EFE

