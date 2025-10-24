Consejo de Patrimonio enviará obras recuperadas a CCAA afectadas por desastres climáticos

Roma, 24 oct (EFE).- El Consejo de Patrimonio Histórico de España acordó este viernes en Roma que las obras de arte recuperadas en Italia a principios de año se destinen a los museos de comunidades autónomas afectadas por desastres climáticos, como el Museo de A Coruña, el Museo de León o el Museo de Bellas Arctes de Valencia.

El acuerdo se adoptó durante la 97 reunión del Consejo, celebrada por primera vez fuera de España, en Roma, donde el Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas analizaron también los avances en materia de conservación y gestión del patrimonio.

En total, más de sesenta bienes culturales encontrados en Italia procedentes del tráfico ilícito pasarán a formar parte del patrimonio del Estado y se incorporarán a las colecciones de los museos seleccionados, con el objetivo de reforzar su papel como espacios de referencia cultural en territorios que han sufrido los efectos de temporales y catástrofes naturales.

Además de las comunidades autónomas afectadas, también recibirán obras recuperadas el Museo Reina Sofía, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Escultura, el Museo de Málaga o el Museo Nacional de Artes Decorativas.

Durante la reunión, el Consejo aprobó además el Plan Nacional de Arqueología, destinado a fortalecer la coordinación entre administraciones y profesionales, promover buenas prácticas y actualizar el marco normativo en materia arqueológica y paleontológica.

Asimismo, dio luz verde a iniciar el proceso para que la representación de los ‘Pecados y Danzantes’ de la localidad toledana de Camuñas, celebrada durante el Corpus Christi, sea incluida en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. EFE

