Consejo de Prensa de Túnez rechaza la suspensión temporal de una asociación de periodistas

2 minutos

Túnez, 5 nov (EFE).- El Consejo de Prensa de Túnez expresó este miércoles su rechazo y «preocupación» ante la suspensión de las actividades de la Asociación de Periodistas ‘Nawat’ durante un mes, una medida que se suma a decisiones similares de las autoridades gubernamentales contra otras organizaciones en las últimas semanas.

El Consejo aseguró, a través de un comunicado, que esta medida representa «una infracción» del derecho de asociación y de la libertad de los medios de comunicación, ya que las organizaciones que trabajan en el ámbito periodístico «están protegidas por la ley».

Las actividades de la asociación de periodistas ‘Nawaat’ fueron suspendidas el pasado viernes, para un período de un mes, una decisión que la organización se comprometió a «apelar» ante los tribunales al considerarla «arbitraria» ya que asegura haber cumplido con «todos los procedimientos legales».

«‘Nawat’ es claramente blanco de una decisión política, con el objetivo de silenciarla y sofocar toda resistencia mediática a la dictadura», denunció la organización en un comunicado.

A finales de octubre, las autoridades tunecinas suspendieron también las actividades de la Asociación Tunecina de Mujeres Democráticas (ATFD, por sus siglas en inglés), también durante un mes, una decisión que suscitó varias reacciones por parte de la sociedad civil tunecina.

Pocos días después, el Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales (FTDES) informó de la suspensión de sus actividades por parte de las autoridades, una decisión que adelantó sería «apelada», al considerarla «arbitraria» e «injusta».

Desde que el presidente tunecino, Kais Said, se arrogó plenos poderes y reformó el sistema político y la Constitución, antes de ser reelegido en las elecciones de 2024, organizaciones internacionales han denunciado una intensificación de la «represión» a la disidencia en el país magrebí. EFE

na/sb/fpa