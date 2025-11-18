Consejo de Seguridad de la ONU adopta resolución sobre fuerza internacional en Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes a favor de una resolución estadounidense que refuerza el plan de paz para Gaza del presidente Donald Trump, que incluye el despliegue de una fuerza internacional y un camino hacia un futuro Estado palestino.

Hubo 13 votos a favor del texto, que Washington calificó después de la votación como «histórico y constructivo», con abstenciones de Rusia y China y sin vetos.

Trump celebró el lunes la votación que estaba «reconociendo y respaldando la JUNTA DE PAZ, que será presidida por mí», escribió en su red Truth Social.

«Esto será recordado como una de las mayores aprobaciones en la historia de las Naciones Unidas (y) conducirá a más paz en todo el mundo», agregó el mandatario republicano.

El texto, revisado varias veces como resultado de negociaciones de alto nivel «respalda» el plan del presidente Trump, que permitió un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás en el territorio palestino devastado por la guerra.

Una gran parte de la Franja de Gaza ha quedado reducida a escombros luego de dos años de enfrentamientos y de bombardeos, desencadenados por el ataque de Hamás a territorio de Israel el 7 de octubre de 2023.

La resolución también pide reanudar las entregas de ayuda humanitaria a gran escala a través de la ONU, la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

«También debemos intensificar sustancialmente nuestro trabajo para apoyar el esfuerzo humanitario de la ONU. Eso requiere abrir todos los cruces y garantizar que las agencias de ayuda puedan operar sin obstrucciones», dijo el embajador británico ante la ONU, James Kariuki.

– Fuerza de estabilización –

El plan de paz autoriza la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por su sigla en inglés) que trabajaría con Israel y Egipto y con policías palestinos recién entrenados para ayudar a asegurar las áreas fronterizas y desmilitarizar la Franja de Gaza.

La ISF tiene el mandato de trabajar en la «desactivación permanente de armas de grupos armados no estatales», proteger a los civiles y asegurar los corredores de ayuda humanitaria.

También autoriza la formación de la «Junta de Paz», un cuerpo de gobierno transicional para Gaza con un mandato hasta el fin de 2027.

La resolución también menciona un posible futuro Estado Palestino.

Rusia, que tiene poder de veto, circuló un borrador alternativo, diciendo que el documento de Estados Unidos no avanza lo suficiente hacia el respaldo de la creación de un Estado palestino.

El grupo Hamás lamentó este lunes la adopción de esta resolución pues «no responde a las exigencias y los derechos» de los palestinos.

«La resolución impone un mecanismo de tutela internacional a la Franja de Gaza, lo que nuestro pueblo, sus fuerzas y sus componentes rechazan, e impone un mecanismo tendiente a alcanzar los objetivos» de Israel, indicó el movimiento islamista palestino en un comunicado.

Mientras que el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, afirmó antes de la votación que la resolución «se asegurará de que Hamás ya no represente una amenaza contra Israel».

