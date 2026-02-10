Consejo de Seguridad ruso acusa a EEUU de populismo al hablar de estabilidad estratégica

Moscú, 10 feb (EFE).- El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, acusó este martes a Estados Unidos de recurrir a “eslóganes populistas” en lugar de hablar seriamente de estabilidad estratégica con Rusia.

«Las declaraciones (de EE.UU.) sobre su disposición a colaborar para fortalecer la estabilidad estratégica no son más que meros eslóganes populistas», dijo Shoigú al periódico Kommersant al comentar la situación en torno a la expiración, la semana pasada, del tratado START III.

Según el que fue ministro de Defensa de Rusia, es por “culpa de Washington que el marco legal para la estabilidad estratégica haya sido completamente destruido”.

En este sentido, subrayó que primero Washington denunció “bajo pretextos falsos” el Tratado sobre Misiles Antibalísticos, luego “destruyó el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y se retiró unilateralmente del Tratado de Cielos Abiertos”.

A la vez, aseguró que Rusia está abierta para considerar nuevas iniciativas en el ámbito de la estabilidad global.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió previamente que la expiración del tratado START III abría un vacío en el ámbito del desarme nuclear.

El Kremlin, por su parte, aseguró que Rusia y Estados Unidos «son conscientes de la necesidad de un pronto comienzo de las negociaciones sobre este tema».

El Tratado de Reducción de Armamento Estratégico, conocido como START III, fue firmado por los entonces presidentes ruso, Dmitri Medvédev, y estadounidense, Barack Obama, el 8 de abril de 2010 en Praga y renovado en febrero de 2021 por otros cinco años. EFE

