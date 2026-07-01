Consejo de Seguridad se centrará en África y Oriente Medio durante presidencia de la RDC

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Naciones Unidas, 1 jul (EFE).- La República Democrática del Congo (RDC), que este mes de julio asume la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, adelantó este miércoles que el órgano tratará la situación en Sudán, República Centroafricana, Líbano y Siria, entre otras, y que celebrará debates de alto nivel sobre violencia sexual en conflictos.

El embajador de la RDC ante la ONU, Zenon Mukongo Ngay, señaló en rueda de prensa que el Consejo incluirá una sesión informativa de la Corte Penal Internacional sobre Sudán el próximo 7 de julio.

Otro de los ejes centrales de la presidencia será ‘Mujeres, paz y seguridad’, un debate público sobre las supervivientes de la violencia sexual en conflictos, y otro sobre la gobernanza de los recursos naturales y su vínculo con la paz y la seguridad global.

Según el embajador, el objetivo de esa sesión es «examinar el vacío normativo en el derecho internacional sobre la gestión de estos recursos y explorar posibles marcos más coherentes».

Al margen, el Consejo podría votar el 14 de julio una resolución sobre la renovación del régimen de sanciones en la República Centroafricana, mientras que el 16 de julio habrá consultas sobre la misión de la ONU en Líbano (FINUL), agregó el diplomático.

El Consejo también abordará la situación en Colombia y Haití a finales de mes.

Mukongo Ngay indicó que el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU que sucederá en 2027 a António Guterres también «formará parte de las responsabilidades del Consejo» durante su presidencia, aunque matizó que «por ahora es imposible saber si habrá avances». EFE

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