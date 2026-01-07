Consejo de Warner rechaza la última oferta de Paramount y apuesta por fusión con Netflix
Nueva York, 7 ene (EFE).- El consejo de administración de Warner Bros. Discovery rechazó este miércoles «por unanimidad» la última oferta de adquisición de Paramount Skydance (PSKY) al considerarla «inferior» al acuerdo de fusión con Netflix «en numerosos aspectos claves».
«El Consejo ha determinado por unanimidad que la última oferta de Paramount sigue siendo inferior a nuestro acuerdo de fusión con Netflix en múltiples áreas clave», afirmó Samuel A Di Piazza, Jr., presidente del consejo de administración de Warner Bros. Discovery, en un comunicado. EFE
