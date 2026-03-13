Consejo Defensa italiano pide que Israel cese las reacciones desproporcionadas en Líbano

3 minutos

Roma, 13 mar (EFE).- El Consejo Supremo de Defensa italiano, convocado este viernes por el presidente de la República, Sergio Mattarella, ante la situación en Oriente Medio, instó a Israel «a abstenerse de reacciones desproporcionadas» en Líbano y calificó de «inaceptables» los ataques contra el contingente la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas (UNIFIL).

En la reunión de este organismo, que se celebra sólo dos veces al año o de manera extraordinaria cuando existen cuestiones importantes para la defensa nacional, participaron la mayor parte de los ministros y la primera ministra, Giorgia Meloni.

En el comunicado final se expresó su «profunda preocupación por los graves efectos desestabilizadores» tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y «el riesgo de abrir la puerta a la guerra híbrida y a iniciativas terroristas».

Durante la reunión se examinó también con especial atención la situación en el Líbano y exhortó a Israel «a abstenerse de reacciones desproporcionadas ante las inaceptables acciones de Hezbolá que han arrastrado al Líbano a la crisis».

Y consideró «alarmantes» los «reiterados e inaceptables ataques israelíes contra el contingente de la UNIFIL, actualmente liderado por Italia».

«El Consejo observó con inquietud que la crisis del orden internacional, centrada en la ONU, con la proliferación de iniciativas unilaterales, está debilitando el sistema multilateral incluso ante desafíos comunes, como las preocupaciones reales de seguridad relacionadas con el riesgo de que Irán desarrolle armas nucleares, las relativas a la seguridad de Israel y sus ciudadanos, y la condena del régimen de Teherán y su represión inhumana».

Asimismo, expresó su profunda preocupación por la proliferación de conflictos, especialmente en la región del Mediterráneo y Oriente Medio, donde están en juego intereses estratégicos vitales para Italia.

También aseveró que «los ataques contra civiles, que con demasiada frecuencia involucran a niños, como en el caso de la masacre de la escuela de Minab, son siempre inaceptables».

El Consejo subrayó además «que la expansión del conflicto por parte de Irán también conlleva el riesgo de abrir la puerta a la guerra híbrida y a iniciativas terroristas extremadamente graves»,

Por todas estas razones, se reiteró, que «Italia no participa ni participará en la guerra».

El organismo señaló que cualquier solicitud que exceda el alcance de las actividades ya reguladas por los mencionados acuerdos se someterá al Parlamento, en referencia al uso de las bases estadounidenses en territorio italiano.

Y subrayó la importancia de la iniciativa del Gobierno de colaborar con aliados europeos clave, en particular Francia, Alemania y el Reino Unido, para coordinar iniciativas que defiendan los intereses comunes y la agenda de seguridad más amplia. EFE

ccg/agf