Consejo electoral de Honduras atribuye a problemas técnicos la caída del recuento de votos

1 minuto

Tegucigalpa, 6 dic (EFE).- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, atribuyó este sábado a «problemas técnicos» la caída del sistema de escrutinio de las elecciones generales del pasado domingo.

Hall afirmó en declaraciones a los periodistas que quería «dejar muy claro que este CNE tiene la voluntad firme de que la divulgación sea continua», pero que la falla ha obedecido a «problemas técnicos ajenos al pleno» y «ajenos a nuestro equipo técnico, y propios de la empresa adjudicada, para disminuir la incertidumbre» entre los hondureños.

«Todo el proceso electoral ha sido una batalla constante, quisiéramos que esta etapa fuera distinta pero lastimosamente, no lo es», enfatizó la consejera. EFE

