Consejo Europa confía en que Cataluña reduzca el uso de la contención mecánica a detenidos

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París, 15 abr (EFE).- El presidente del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, Alan Mitchell, dijo este miércoles que confía en que Cataluña cumplirá sus compromisos de reducir el uso de la contención mecánica con personas detenidas, sobre el que había alertado tras una visita en 2024.

«Confío en que las autoridades cumplirán con los compromisos que asumieron para reducir el uso de la sujeción mecánica», señaló Mitchell, en una conferencia de prensa para presentar el informe anual del CPT, al ser preguntado sobre esa cuestión.

Aludía así al informe que su institución publicó a finales del pasado mes de julio, sobre una visita que había hecho entre noviembre y diciembre de 2024 a centros de detención catalanes, en el que se mostró particularmente crítico con las condiciones materiales y la atención «inadecuada» de las personas con problemas mentales privadas de libertad.

Sobre todo por el recurso persistente a medidas para inmovilizarlos mecánicamente, como correas para atarlos a la cama.

Mitchell se felicitó por la respuesta «increíblemente exhaustiva» que hubo por parte de las autoridades catalanas, y en particular se refirió al hecho de que el informe fuera objeto de debate en el Parlamento autonómico.

«Es una práctica muy positiva, una práctica que al CPT le encantaría ver en otros países», añadió.

El pasado 26 de marzo, la comisión de Justicia del Parlamento de Cataluña acordó la creación de un grupo de trabajo sobre la situación penitenciaria, con un especial énfasis en el elevado uso de contenciones mecánicas y en las altas tasas de suicidio.

El presidente del CPT puntualizó que lo que están pidiendo no es la supresión total de la sujeción mecánica, sino que «se utilice como último recurso y durante el menor tiempo posible».

Además, indicó que hacen falta salvaguardas y cuando los responsables penitenciarios consideren que deben aplicarse para inmovilizar a un preso, debe hacerse bajo la supervisión directa de un miembro del personal. EFE

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