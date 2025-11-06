Consejo Nacional Agropecuario de México llama a seguir dialogando sobre precio de maíz

Ciudad de México, 6 nov (EFE).- El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) de México pidió este jueves al Gobierno Federal que siguiera dialogando con los representantes del campo para solventar la «compleja situación» que atraviesa el sector del grano, a la vez que reclamó el cese de los cortes y bloqueos de carretera registrados en distintos estados.

En un comunicado, el CNA instó a los manifestantes a permitir el libre tránsito por carreteras para permitir el «desarrollo normal» de las actividades económicas, por lo que les reclamó que busquen «otros mecanismos» para poder llegar a acuerdos.

En el estado de Guanajuato (centro) campesinos cortaron vías de tren, bloquearon carreteras y casetas de peaje en el que es una de principales regiones agrícolas de México.

Ante esta situación, la CNA solicitó al Gobierno mexicano que prosiguiera con las mesas de diálogo «incluyentes y representativas, en las que participen los liderazgos reales del campo».

Si bien reconoció avances en la negociación en estados como Michoacán (oeste) o Guanajuato, llamó a continuar para construir un nuevo sistema mexicano de ordenamiento del mercado y comercialización.

Por ello, defendió «soluciones de fondo que fortalezcan la competitividad del sector, promuevan el bienestar de todos los productores (…) que garanticen la seguridad alimentaria, como un tema seguridad nacional».

Asimismo, reivindicó su disposición para colaborar con las autoridades y con todos los actores implicados para «fortalecer el campo mexicano».

Durante jornadas pasadas diferentes estados del país están viviendo protestas del sector agrícola reclamando un precio mínimo de 6.000 pesos (321 dólares) por tonelada de maíz.

Los agricultores también demandan una “negociación digna”, y una “dignificación del campo y de la vida de cada agricultor en México”. EFE

