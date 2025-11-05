Consejo Nacional de Seguridad de Bélgica se reunirá de urgencia por avistamiento de drones

Bruselas, 5 nov (EFE).- Bélgica ha convocado de urgencia este miércoles al Consejo Nacional de Seguridad, que se reunirá hoy o mañana, para abordar las perturbaciones que se produjeron la pasada noche en los aeropuertos de Bruselas y Lieja (este) tras el avistamiento de drones, que siguen afectando a algunos vuelos esta mañana.

Además, también se ha activado el Centro Nacional de Crisis según declaró el ministro belga del Interior, Bernard Quintin, a la cadena VRT, donde subrayó que la seguridad de los viajeros y del personal sigue siendo una prioridad absoluta y que la Policía y otros organismos competentes están siguiendo de cerca la situación.

Pese a que Quintin aseguró que el Consejo Nacional de Seguridad se reunirá hoy o mañana, el primer ministro belga, Bart De Wever, indicó en Radio 1 que el encuentro solicitado por el ministro del Interior «aún no estaba previsto» en ese momento.

Los vuelos pudieron reanudarse en el aeropuerto de Bruselas este miércoles por la mañana; no obstante, las perturbaciones podrían seguir afectando a algunos trayectos a lo largo de la mañana con cancelaciones y retrasos.

De acuerdo al diario ‘Le Soir’ y la cadena RTBF, hay una decena de vuelos cancelados en el aeropuerto de Bruselas esta mañana, teniendo en cuenta que varios aviones desviados ayer a otros aeropuertos como Ostende, Charleroi o Lila (Francia) no estaban disponibles para realizar otros vuelos.

El aeropuerto de Bruselas-Zaventem señala a través de su página web que, tras la suspensión de vuelos el martes por la noche por motivos de seguridad a causa del avistamiento de drones, «es posible que las operaciones de vuelo sigan viéndose afectadas el miércoles por la mañana».

«La seguridad de nuestros pasajeros y personal sigue siendo nuestra máxima prioridad», afirma el aeropuerto, que pide disculpas a los pasajeros por la molestias causadas.

En total, se cancelaron 41 vuelos durante la noche del martes al miércoles (22 salidas y 19 llegadas) y 24 vuelos fueron desviados a diferentes aeródromos, indicó la portavoz del aeropuerto de Bruselas-Zaventem a ‘Le Soir’.

Entre 500 y 1.000 personas cuyos vuelos han sido cancelados se encuentran atrapadas en el aeropuerto, según la portavoz, que apuntó que han instalado camas para que estas personas puedan descansar y que han distribuido agua y comida.

En las últimas semanas se han avistado varios drones en cercanías de infraestructuras sensibles, los últimos el pasado fin de semana cerca de la base aérea militar de Kleine-Brogel, cercana a la frontera con Países Bajos.

Las autoridades belgas preparan un plan acelerado de respuesta a estas incursiones y, mientras tanto, el Ejército ha dado órdenes de derribar los aparatos si puede hacerse de forma segura y «sin causar daños colaterales».

El ministro de Defensa, Theo Francken, indicó en una reciente entrevista en la televisión local VTM el pasado fin de semana que los recientes vuelos de drones sobre bases militares y aeropuertos belgas podrían tratarse de intentos de espionaje por parte de Rusia. EFE

