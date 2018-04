«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

V Suiza entre cuentas bancarias y beneficios sociales Urs Geiser 12 de marzo de 2018 - 10:59 El Consejo de los Suizos en el Extranjero instó al Parlamento a rechazar una propuesta que vincula los beneficios sociales con el estatuto de residencia de la ciudadanía helvética o las contribuciones al sistema de seguridad social del país. En una resolución, adoptada por unanimidad el sábado (10.03), la asamblea caracterizó las propuestas que en ese sentido presentó un comité de la Cámara baja, como una violación a la igualdad legal establecida en la Constitución. “Las propuestas son equivalentes a una flagrante discriminación de todos los ciudadanos suizos que viven en el extranjero [especialmente en países fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)] por cualquier motivo”, dice la resolución. Agrega que también va en contra de la movilidad internacional de los ciudadanos En la misma línea, el concejal François Baur, representante de la Federación Suiza de Empresarios, precisó que las propuestas de la comisión parlamentaria no beneficiaban en absoluto a la economía suiza, en particular al sector exportador y a las empresas con filiales en el extranjero. La Cámara baja discutirá el tema el próximo miércoles. + Lea más sobre las propuestas y por qué la Organización de los Suizos en el Extranjero se opone Los recortes programados en los beneficios sociales formaron parte de la agenda que los 140 miembros del Consejo analizaron el sábado en Berna. Ese órgano forma parte de la Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE), que representa los intereses de 780 000 ciudadanos helvéticos que viven en todo el mundo. Alrededor de 158 400 de ellos se han registrado para participar en los comicios y las elecciones en Suiza. Problemas bancarios El presidente de la OSE, Remo Gysin, presentó los detalles de un acuerdo con diversas instituciones financieras suizas para aliviar las tensiones sobre el acceso a cuentas bancarias para sus conciudadanos expatriados. Gysin anunció que el Banco Cantonal de Ginebra acordó la apertura de cuentas bancarias para todos los suizos afincados en el exterior que cumplan con las regulaciones internacionales. “Espero que el acuerdo sea un ejemplo para todo el sector”, subrayó Gysin. Agregó que las cinco principales instituciones financieras suizas estaban dispuestas a impulsar la cooperación con la OSE y el Gobierno, publicando información esencial en los sitios web de la primera y del Ministerio de Exteriores. Los bancos también acordaron nombrar asesores especiales para facilitar a los expatriados la apertura de una cuenta bancaria en Suiza. Progreso “Logramos progresos después de años de estancamiento, pero aún no hemos llegado al final del camino”, advirtió Gysin y se comprometió a efectuar una evaluación de la situación en un plazo de dos años. + Por qué el parlamento se negó a tomar medidas y por qué la OSA sigue siendo optimista El vicepresidente de OSE y senador Filippo Lombardi agregó que la presión política en el Parlamento durante los últimos años empezó a dar frutos. “Los bancos hicieron un compromiso moral y técnico. Tenerlos sentados en una mesa con nosotros fue un logro después de nueve años de estancamiento”, acotó. Indicó que se lanzarán nuevas y enmendadas mociones en el Parlamento si la situación general no mejora para los clientes expatriados. ‘E-voting’ Otra de las prioridades en la agenda de la comunidad suiza con residencia en el exterior es el voto electrónico y, por lo tanto, es un tema recurrente en las reuniones del Consejo. La directora de la OSE, Ariane Rustichelli, moderó una discusión entre el parlamentario Franz Grüter, exempresario de TI, y Claudia Pletscher, de Swiss Post, que ha desarrollado un sistema de voto electrónico junto con una empresa española. El político de la Unión Democrática de Centro (UD/derecha conservadora) argumentó que los riesgos de ciberataques eran inevitables y podrían socavar la credibilidad en las herramientas democráticas directas, especialmente los votos y las elecciones. “La pregunta no es si habrá un ataque, sino cuándo ocurrirá el ataque”, dijo Grüter. Muchas de sus declaraciones provocaron acusaciones de “alarmismo” entre la audiencia. Por su parte, Pletscher dijo que su compañía había desarrollado un sistema donde los posibles ataques y manipulaciones de ‘hackers’ han sido tomados en cuenta. “No existe una seguridad absoluta, pero podemos asegurar el control sobre la transferencia de una votación en línea”, enfatizó. Como podría suponerse, muchos delegados expresaron un gran interés en el tema, pero parecieron estar de acuerdo con los defensores del voto electrónico. Los primeros ensayos para el voto electrónico se iniciaron en 2004 en el cantón de Ginebra. Desde entonces, se han llevado a cabo unas 200 pruebas con un número limitado de votantes, especialmente dentro de la comunidad suiza en el extranjero, en 14 de los 26 cantones suizos. El Gobierno suizo ha manifestado su deseo de que la mayoría de los cantones otorguen a sus votantes la opción del voto electrónico para las próximas elecciones parlamentarias en octubre de 2019. La OSE insiste en que todos los expatriados suizos puedan elegir miembros de la Cámara baja en línea.