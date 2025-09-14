Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní respalda acuerdo de cooperación con el OIEA

Teherán, 14 sep (EFE).- El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán respaldó este domingo el nuevo acuerdo de cooperación firmado el martes entre Teherán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aunque advirtió que el pacto quedará suspendido en caso de cualquier “hostilidad” contra la República Islámica.

“El texto del acuerdo ha sido revisado en el comité nuclear del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y lo que se ha firmado es, en conjunto, lo mismo que fue aprobado por dicho comité”, señaló el máximo órgano de seguridad en un comunicado recogido por la agencia IRNA.

En relación con las instalaciones nucleares iraníes atacadas por Estados Unidos e Israel durante la llamada guerra de 12 días en junio, el Consejo indicó que Irán presentará un informe al OIEA “una vez garantizadas las condiciones de seguridad necesarias” y tras obtener su visto bueno.

Irán y el OIEA suscribieron el martes en El Cairo un acuerdo para retomar la cooperación y las inspecciones de las instalaciones nucleares iraníes, paralizadas por decisión del Parlamento tras el conflicto de junio.

Según el director general del organismo, Rafael Grossi, el pacto incluía la inspección de las plantas atacadas, aunque el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, precisó que de momento no se concederá acceso a las instalaciones nucleares.

Ahora el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní advirtió que en caso de cualquier nueva “hostilidad” contra Irán el acuerdo quedará suspendido.

“En caso de que se adopte cualquier acción hostil contra la República Islámica de Irán y sus instalaciones nucleares —incluido el restablecimiento de resoluciones previamente cerradas del Consejo de Seguridad—, la aplicación de estas disposiciones quedará suspendida”, alertó.

La advertencia aludió a la activación el 28 de agosto por parte de Francia, Alemania y Reino Unido del mecanismo que restaura en un plazo de 30 días las sanciones de las Naciones Unidas contra Teherán.

Los tres países europeos, conocidos como el E3, han ofrecido retrasar el proceso en caso de que Teherán reanudara la cooperación con el OIEA, informara sobre el paradero de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 % y regresara a la mesa de negociación con Estados Unidos.

Irán sostiene que el Reino Unido, Alemania y Francia carecen de legitimidad para iniciar la reimposición de sanciones de la ONU, al no haber cumplido ellos mismos con sus compromisos del acuerdo nuclear de 2015. EFE

