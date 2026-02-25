Consejo y Eurocámara acuerdan ampliar el alcance de Fondo de Adaptación a la Globalización

Bruselas, 25 feb (EFE).- El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron este miércoles un acuerdo provisional para ampliar el alcance del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Desplazados (FEAG) también a empleados que se enfrentan al desempleo.

El acuerdo aclara el alcance del reglamento revisado y «garantiza que los trabajadores en riesgo de despido inminente tengan acceso a apoyo en una etapa más temprana del proceso», explicaron las instituciones europeas en un comunicado conjunto.

Los colegisladores acordaron que un mínimo del 40 % del máximo anual del FEAG se reserve para solicitudes relacionadas con el cese de actividad de trabajadores despedidos o autónomos, y que no supere los cuatro millones de euros por solicitud para trabajadores afectados por un despido inminente.

Además, según la propuesta del Parlamento, se establecerá un plazo de 14 semanas después de que la empresa haya informado a las autoridades públicas sobre los próximos despidos para solicitar la ayuda del FEAG.

«Al ampliar el alcance del FEAG, garantizamos que el apoyo llegue antes a las personas, brindándoles una oportunidad real de reciclarse, adaptarse y mantenerse activos en el mercado laboral», dijo Marinos Moushouttas, ministro de Trabajo y Seguridad Social de Chipre, que desempeña la presidencia rotatoria del Consejo.

Las medidas de apoyo que pueden beneficiarse de la financiación del FEAG están dirigidas a dotar a los trabajadores de las competencias necesarias para cambiar de puesto o encontrar trabajo, y pueden incluir formación, certificación de competencias, asistencia para la búsqueda de empleo o asesoramiento profesional.

Las nuevas normas se aplicarán hasta finales de 2027, cuando expire el actual programa del FEAG.

El acuerdo provisional ahora debe ser aprobado tanto por el Consejo de la Unión Europea como por el Parlamento Europeo, antes de ser adoptado formalmente y entrar en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE. EFE

