Consellera catalana de Educación pide a UE eliminar barreras de acceso persistentes en FP

Bruselas, 27 nov (EFE).- La consellera catalana de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, subrayó este jueves el papel de la formación profesional (FP) como «motor de desarrollo» profesional y económico e instó a eliminar las barreras de acceso que aún persisten y a consolidar la acreditación de competencias.

Niubó participó hoy, en representación de las Comunidades Autónomas y junto con el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, en un Consejo de ministros de Educación y Juventud donde se debatió el papel de la FP y la formación en la competitividad y la resiliencia.

La consellera, que intervino en catalán en el debate, dijo que tanto Cataluña como el resto de las CC.AA. ponen en valor «el papel estratégico de la FP para la competitividad y afrontar con garantías las transiciones digital y ecológica».

En ese sentido, añadió que comparten la «importancia de reforzar la FP como motor de desarrollo» y especialmente de la FP dual, «potenciando la función formadora del tejido productivo desde la gran empresa hasta la más pequeña, sin olvidar al sector público».

«Es necesario fortalecer la conexión entre la FP la empresa y el territorio a través de una colaboración estable entre centros, administraciones y agentes con prospección que acelere la participación empresarial y fomentando la movilidad con incentivos y capacitación empresarial», dijo la consellera.

«Sabemos también que una FP inclusiva y equitativa es clave para la cohesión social y el aprendizaje a largo de la vida. Por ello es necesario eliminar las barreras de acceso que aún persisten» y «consolidar la acreditación de competencias y orientación en todas las etapas formativas», subrayó.

Niubó dijo que confía en que la UE seguirá trabajando «para lograr un sistema de FP aún más robusto en Cataluña, España y en el conjunto de la Unión Europea».

En declaraciones a la prensa tras el Consejo, la consellera subrayó que Cataluña tiene una «visión estratégica» en ese ámbito, por la importancia que considera que la FP tiene en «el fomento del talento y la competitividad y el papel estratégico de cara a la cohesión social».

Explicó que en la reunión de ministros puso el acento en la FP dual, por «la importancia de que las empresas tengan también un papel formador», y reiteró la necesidad de que sea «inclusiva y elimine barreras a colectivos que todavía requieren apoyo e itinerarios adaptados». EFE

