Conservador Asfura sigue líder tras reinicio del escrutinio de las elecciones de Honduras

Tegucigalpa, 19 dic (EFE).- Los resultados preliminares de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras mantienen este viernes al candidato del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, en cabeza con el 40,40 % de los votos, después de que el jueves se inició, con retraso, el escrutinio especial para el conteo de 2.792 actas electorales.

Según la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 99,82 % de las actas escrutadas, Asfura, que tiene el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtiene 1.322.696 votos (40,40 %), seguido estrechamente por el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que suma 1.290.119 papeletas o el 39,40 %.

La candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), continúa en el tercer lugar con 629.300 votos (19,22 %).

Hacia las 07:30 hora local (13:00 GMT) restaban por escrutar 2.472 actas, de las 2.792 que se comenzaron a contar el viernes, en un proceso especial que se debió iniciar el pasado día 13 pero que se demoró por varios problemas administrativos y técnicos, entre otros.

El escrutinio especial que se inició el jueves hacia las 15:30 hora local (21:30 GMT) continúa al parecer con normalidad, luego de que a las 07:00 de hoy (13.00 GMT) iniciara su labor el segundo turno de escrutadores, que trabajan doce horas cada uno en unas 150 mesas.

El proceso es seguido por observadores nacionales e internacionales.

Desde el día de las elecciones el CNE tiene, por ley, hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados.

Si no los diera en esa fecha, el caso pasaría al Parlamento, donde su presidente, Luis Redondo, del Partido Libre, dijo anoche en un comunicado que «ante la falta de declaratoria formal, será la Comisión Permanente que convoque al pleno del Congreso Nacional para efectuar el escrutinio de cada una de las Juntas Receptoras de Votos (JRV)».

Redondo no convoca al pleno desde a finales de agosto por marcadas diferencias con los principales grupos de la oposición, los partidos Nacional y Liberal. En octubre instaló una Comisión Permanente, con amplios poderes, integrada solamente por nueve de los 128 diputados dl Parlamento.

Según las proyecciones de las consejeras Ana Paola Hall (presidenta del CNE) y Cossette López, habrá resultados en el plazo que tiene el organismo, pese a los múltiples obstáculos que ha tenido el proceso, desde mucho antes de las elecciones.

Los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano.

El nivel de incertidumbre y suspicacia comenzó a bajar el jueves, después de que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, anunció que aceptará los resultados oficiales del CNE y que habrá una transición «pacífica» del poder, después de que estuvo exigiendo que se hiciera un recuento «voto por voto».

Castro, la primera mujer presidenta de Honduras, concluirá su mandato de cuatro años el 27 de enero de 2026. EFE

