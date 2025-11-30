Conservador Astufa acude a las urnas esperando que «el voto de cada hondureño» se respete

Tegucigalpa, 30 nov (EFE).- El candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, ejerció este domingo el sufragio y dijo que el país espera que «el voto de cada hondureño se respete».

Asfura, quien a tres días de las elecciones recibió el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, votó en un aula de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, en Tegucigalpa, después de hacer una larga fila con otros hondureños, algunos de los cuales lo saludaban y se hacían fotos con el.

El líder conservador, uno de los aspirantes a sustituir a la izquierdista Xiomara Castro en el Gobierno de Honduras, señaló que si gana las elecciones trabajará de cerca con Estados Unidos.

También subrayó la importancia de este día para Honduras y dijo que «hay que defender la democracia».

Los otros dos contendientes de Asfura son Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador, y Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda).

Los hondureños también elegirán tres designados presidenciales (vicepresidentes) 298 alcaldías, 128 diputados locales y 20 para el Parlamento Centroamericano durante esta jornada, que ha transcurrido con tranquilidad. EFE

