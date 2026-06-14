Conservador Tomac dimite como primer ministro tras no lograr mayoría para gobernar Rumanía

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Bucarest, 14 jun (EFE).- El presidente de Rumanía, Nicușor Dan, nombró este domingo al liberal Adrian Vestea nuevo primer ministro designado después de que el conservador Eugen Tomac dimitiera al no poder sumar en el Parlamento los apoyos suficientes para formar un Gobierno.

De esta forma, la crisis política del país balcánico, el sexto más grande de la UE, se prolonga tras la moción de censura del pasado 5 de mayo contra el entonces primer ministro liberal, Ilie Bolojan, impulsada por socialdemócratas y ultraderechistas.

Tomac, un europarlamentario y asesor personal de Dan, no logró reunir los apoyos de al menos 233 de los 465 diputados del Parlamento y Senado de Rumanía, por lo que anunció esta mañana su dimisión. EFE

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