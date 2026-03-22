Conservadores desbancan a socialdemócratas en Renania-Palatinado con ultraderecha tercera

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Berlín, 22 mar (EFE).- El partido conservador Unión Cristianodemócrata (CDU) ganó este domingo las elecciones en el estado federado de Renania-Palatinado, en el suroeste alemán, por delante del Partido Socialdemócrata (SPD), que ha gobernado esta región desde 1991, y de la ultraderecha, que duplica su resultado de 2021 y se sitúa como tercera fuerza, según los sondeos a pie de urna.

De acuerdo con las proyecciones de las cadenas de televisión públicas ZDF y ARD, en una ajustada carrera por el primer puesto, la CDU habría obtenido un 30,5 % de los votos, el SPD entre un 26,5 y 27 %, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) un 20 %, y Los Verdes entre un 7,5 % y 8,5 %. EFE

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