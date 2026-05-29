Consorcio Camisea duplicará la generación eléctrica para 12 comunidades indígenas en Perú

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(Corrige en el último párrafo de la nota CL5061 que TGP no forma parte del consorcio Camisea)

Lima, 29 may (EFE).- El consorcio Camisea, que opera el yacimiento de gas natural del mismo nombre en el sureste de Perú, anunció este jueves que iniciará un plan de inversión de 9,8 millones de soles (2,8 millones de dólares) para duplicar la capacidad de generación eléctrica en un distrito de la región Cusco, donde viven 7.000 habitantes de 12 comunidades nativas.

El proyecto para ampliar el Sistema de Electrificación Rural del Bajo Urubamba se realizará en articulación con la municipalidad distrital de Megantoni, en cuya jurisdicción se encuentra la reserva de Camisea, entre el segundo semestre de este año y fines del 2027, indicó el consorcio en una nota de prensa.

Las obras incluyen trabajos de adecuación de infraestructura y equipamiento en la planta Malvinas, desde donde se entrega la energía generada con el gas natural de Camisea, con el objetivo de duplicar la capacidad de generación eléctrica de 500 kilovatios (kW) a 1.000 kW.

El consorcio agregó que coordinará con la municipalidad de Megantoni las gestiones técnicas necesarias para ampliar este suministro eléctrico, que es ofrecido sin costo a las comunidades del Bajo Urubamba desde que entró en operaciones este yacimiento hace más de 10 años.

En marzo pasado, la operadora del sistema de ductos de Camisea, Transportadora de Gas del Perú (TGP), sufrió una fuga y deflagración de gas en una de sus instalaciones, que provocó la reducción del suministro por 15 días hasta que concluyó la reparación del ducto afectado. EFE

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