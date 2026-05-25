Constantes cortes de luz en Venezuela afectan a la salud mental de los niños, advierte ONG

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Caracas, 25 may (EFE).- Los constantes cortes de luz que ocurren en Venezuela, especialmente en regiones alejadas de Caracas, afectan al derecho a la educación, el descanso, el desarrollo integral y la salud mental de los niños y adolescentes, advirtieron este lunes los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), una ONG venezolana dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de los menores.

«La crisis eléctrica no solo afecta el funcionamiento de los servicios públicos. También altera condiciones esenciales para el ejercicio de derechos y el bienestar de niños, niñas y adolescentes», indicó la organización en un comunicado publicado en su página web.

Cecodap afirmó que las altas temperaturas y las interrupciones de servicios han dejado al descubierto problemas acumulados de infraestructura: escuelas con ventilación insuficiente, limitaciones para acceder al agua potable, baños inoperativos y condiciones que dificultan permanecer durante la jornada escolar.

«Hay niños y niñas que reducen el consumo de agua potable para evitar utilizar baños que no funcionan. Hay estudiantes que enfrentan jornadas en condiciones de calor que afectan a la concentración y el aprendizaje. Hay adolescentes que intentan hacer sus asignaciones académicas mientras viven interrupciones constantes del servicio en sus hogares», relató.

Según la ONG, la incertidumbre permanente, los cambios constantes en los horarios, la interrupción del sueño, la pérdida de conectividad y el aumento del estrés familiar pueden producir igualmente cansancio emocional, ansiedad, irritabilidad, dificultades de concentración y sensación de agotamiento.

«Estos efectos no deben minimizarse; los niños y las niñas necesitan estabilidad para desarrollarse», subrayó.

«Las familias no deberían enfrentar solas el impacto de la precariedad de los servicios públicos. La protección integral de niños, niñas y adolescentes requiere respuestas del Estado efectivas, progresivas y sostenidas», recalcó.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el puesto tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. el pasado 3 de enero, informó el pasado mes de abril de que las autoridades estaban realizando gestiones con las compañías Siemens y General Electric a fin de resolver la crisis eléctrica en el estado petrolero de Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

La semana pasada, el encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU. en Venezuela, John Barrett, se reunió con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, para trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica. EFE

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