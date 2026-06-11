Constatan pérdida del 67% de especies de anfibios de Reserva Natural La Planada (Colombia)

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Redacción Medioambiente, 11 jun (EFE).- El 67 % de las especies de anfibios de la Reserva Natural La Planada (Colombia) ha desaparecido, según ha constatado un equipo de Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) de Madrid, tras confirmar «un colapso sin precedentes» en 35 años, como se desprende de la comparación de datos de dos muestreos idénticos realizados en 1986 y en 2021-2023.

La investigación ha evidenciado una pérdida de biodiversidad sin precedentes en un bosque nublado de los Andes colombianos y confirma que, además de la desaparición de especies, se han reducido mucho las poblaciones de las que todavía sobreviven, según publica hoy el Museo Nacional de Ciencias Naturales en un comunicado.

Añade que el principal responsable de este declive es el hongo patógeno Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), causante de la enfermedad quitridiomicosis que está diezmando poblaciones de anfibios en todo el planeta.

El descubrimiento, publicado en la revista Biodiversity and Conservation, ha sido posible gracias a la repetición casi exacta décadas después, de un muestreo realizado en 1986 por la codirectora del equipo, la investigadora Patricia Burrowes, «antes de que el conflicto armado impidiera el acceso científico a la zona durante décadas», para reconstruir con precisión cómo ha cambiado la comunidad de anfibios a lo largo del tiempo.

Mientras en el primer estudio se registraron 39 especies, hoy el equipo ha detectado sólo 13, en casi todos los casos con fuertes descensos en el número de individuos.

«Nunca esperamos encontrar un escenario tan devastador. Hemos pasado de una comunidad extraordinariamente diversa a un sistema empobrecido y homogéneo», explica la investigadora del MNCN Claudia Lansac.

Enfermedades emergentes

El análisis no encontró relación entre la pérdida de especies y factores como la alteración del hábitat por cambios en el uso del suelo o deforestación, «lo que refuerza la hipótesis de la quitidriomicosis como causa principal del colapso».

Se estima que el patógeno llegó a La Planada hacia finales de la década de los 80 del pasado siglo. «Aunque cada especie reacciona de forma variable a la enfermedad, hemos detectado una prevalencia de infección del 30 % en las especies actuales».

«Es alarmante el efecto de este hongo incluso en bosques bien conservados donde no hay señales de deforestación», señala Ignacio De la Riva, también del MNCN.EFE

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