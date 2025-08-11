Constitucional de Bolivia ordena la paridad de género en binomios presidenciales para 2030

La Paz, 11 ago (EFE).- Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia anunciaron este lunes un fallo que establece la «obligatoriedad de la paridad de género en las candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia» a partir de las elecciones generales de 2030.

“En ejercicio de nuestra atribución de hacer cumplir la Constitución y los derechos fundamentales de las mujeres, hemos resuelto que, desde la próxima elección nacional, si la candidatura a la Presidencia es de un varón, la Vicepresidencia debe ser ocupada por una mujer, y viceversa”, indicó el magistrado Yvan Espada a los medios.

Esta disposición no se aplicará a las elecciones generales de este domingo 17 de agosto, según los magistrados, para «no afectar el proceso electoral».

“Desde el Tribunal Constitucional estamos reivindicando el derecho de las mujeres a la paridad de género en todos los cargos que permiten ejercer poder político”, dijo Espada.

Para estas elecciones solo una mujer se presenta como candidata a la Vicepresidencia, Mariana Prado, quien acompaña al candidato presidencial y actual titular del Senado Andrónico Rodríguez por alianza Popular.

Los ocho candidatos que buscan la Presidencia de Bolivia son hombres ya que la única mujer que lo hacía era la alcaldesa de El Alto Eva Copa, pero decidió retirar su candidatura a menos de tres semanas de los comicios.

Copa denunció «acoso político» cuando anunció su retirada.

«Para las mujeres es muy difícil estar en la política porque he sido un blanco de ataque por parte de todos. Han estado difamando, han estado acosándonos, han estado desestabilizando nuestras estructuras que también encabezan mujeres», indicó la alcaldesa entonces.

Fue en 1997 cuando Bolivia tuvo a su primera candidata a la Presidencia, la aimara Remedios Loza, quien tomó el lugar de Carlos Palenque, fallecido tres meses antes de los comicios, en representación de Conciencia de Patria (Condepa).

Loza, que en las elecciones previas fue la primera mujer indígena en llegar al Parlamento nacional, quedó tercera con el 17,16 % de la votación.

Desde 2004 rige en Bolivia la democracia paritaria en la Ley 2771, norma que fue incluida en la Constitución actual del país en 2009.

Desde entonces todos los cargos electos, sin incluir los binomios presidenciales, debían estar integrados por al menos 50 % de mujeres.

Los bolivianos elegirán este domingo al presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio en medio de una fuerte crisis económica marcada por la falta de dólares, la escasez de combustible y una inflación que ha encarecido los productos de primera necesidad. EFE

