The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Constitucional luso ve artículos de nueva ley de nacionalidad contrarios a la Carta Magna

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 15 dic (EFE).- El Tribunal Constitucional de Portugal anunció este lunes que considera contrarios a la Carta Magna varios artículos de la nueva propuesta de ley de nacionalidad, aprobada por el Parlamento con los votos de la alianza conservadora del Gobierno y la ultraderecha.

Los magistrados se pronunciaron tras una solicitud presentada por el Partido Socialista (PS) para que revisara el texto después de que recibiera el visto bueno de la unicameral Asamblea de la República lusa (Parlamento). EFE

ssa/lmg/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR