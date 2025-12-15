Constitucional luso ve artículos de nueva ley de nacionalidad contrarios a la Carta Magna

Lisboa, 15 dic (EFE).- El Tribunal Constitucional de Portugal anunció este lunes que considera contrarios a la Carta Magna varios artículos de la nueva propuesta de ley de nacionalidad, aprobada por el Parlamento con los votos de la alianza conservadora del Gobierno y la ultraderecha.

Los magistrados se pronunciaron tras una solicitud presentada por el Partido Socialista (PS) para que revisara el texto después de que recibiera el visto bueno de la unicameral Asamblea de la República lusa (Parlamento). EFE

