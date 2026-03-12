Constructoras denuncian que el Estado paraguayo adeuda 360 millones de dólares por obras

2 minutos

Asunción, 12 mar (EFE).- Gremios de la construcción denunciaron este jueves que el Estado paraguayo adeuda cerca de 360 millones de dólares a contratistas por obras públicas, una situación que aseguran ha llevado a varias empresas a una «quiebra técnica».

El monto corresponde al capital e intereses adeudados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), señalaron en un comunicado la Cámara Vial Paraguay (Cavialpa), la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Paraguay de Consultores (Cpcpya), que agrupa a más de 110 firmas del sector.

«Esta situación ha llevado a numerosas empresas a una condición de quiebra técnica», afirmaron las agremiaciones, al señalar que los pagos «parciales e insuficientes» no alcanzan ni para «cubrir costos financieros asumidos para sostener obras encargadas por el propio Estado».

La deuda, según los gremios, afecta a los proveedores, deteriora la cadena de pagos y «compromete la continuidad de infraestructura estratégica».

Además, denunciaron otras «deudas pendientes» de instituciones públicas, sin mencionar los montos.

Las constructoras advirtieron que Paraguay «no puede aspirar a consolidarse como destino confiable para la inversión» mientras el Estado -indicaron- «incurre en una suerte de default selectivo sobre sus obligaciones internas».

En ese sentido, solicitaron la «utilización inmediata de fondos provenientes de convenios internacionales» para cancelar las obligaciones pendientes y una ampliación del Presupuesto General de la Nación 2026 que, propusieron, se adecue a «las verdaderas necesidades financieras del sector de infraestructura».

Consultado al respecto, el presidente paraguayo, Santiago Peña, dijo este jueves a periodistas que «se va a horrar» las deudas que tiene el Estado en «el corto plazo», mediante la «contención de los gastos corrientes».

Asimismo, indicó que su Gobierno está comprometido con la disminución del déficit fiscal, que cerró en 2025 en 1.047 millones de dólares y representa el 2 % del producto interno bruto (PIB), según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

El MOPC propuso al Congreso de Paraguay un presupuesto estimado de 887 millones de dólares para 2026.

El Presupuesto General de la Nación de este año asciende a 149,7 billones de guaraníes (unos 18.995 millones de dólares), un 12 % mayor al de 2025, y prevé un déficit fiscal del 1,5 %.EFE

