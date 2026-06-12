Construir vivienda sin sacrificar calidad de vida y medioambiente, ¿la ecuación pendiente?

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Bruselas, 12 jun (EFE).- La Unión Europea sabe que la vivienda es el fundamento de sus ciudadanos y que ese pilar se resquebraja, pero este problema se solapa con retos ambientales y de calidad de vida que obligan al bloque a resolver la ecuación: ¿Cómo construir vivienda sin sacrificar el bienestar y el medioambiente?

En la jornada de este viernes del festival New European Bauhaus (NEB), celebrado esta semana en Bruselas, expertos y políticos europeos coincidieron en la necesidad de hacer viviendas más habitables, que miren hacia la asequibilidad para ser adquiridas, hacia la eficiencia energética para ser sostenibles, hacia la resiliencia para ser seguras y hacia unos estándares de calidad de vida para ser habitadas.

«No podemos hablar de vivienda sin hablar de resiliencia y sostenibilidad», aseguró la comisaria europea de Medioambiente, Jessika Roswall, lo que representa una oportunidad para «repensar cómo diseñamos, cómo construimos y cómo vivimos en nuestros hogares y en nuestros barrios», añadió.

«Cuando creamos viviendas eficientes en el consumo de energía y agua, adaptadas al clima y centradas en la comunidad, hacemos mucho más que reducir las emisiones de carbono. Reducimos los costos a largo plazo para el público y aliviamos la carga de los servicios públicos, asegurando así nuestro bienestar», dijo la comisaria.

Consciente de que el reciclaje y la reutilización de materiales minimizan la generación de residuos en el proceso de construcción y de que «solo el 1 % de los materiales de construcción se reutilizan», Roswall puso en valor los «numerosos proyectos innovadores» presentados en este festival, que proponen soluciones basadas en la economía circular.

«Llegará el momento en que estas ideas echen raíces en sus ciudades, en sus pueblos y en sus calles», auguró.

«La definición de hogar no se limita a cuatro paredes»

El presidente del Comité Asesor de Vivienda de la Comisión Europea, conformado hace un año, Eamon Ryan, apeló a ir más allá del diseño y construcción de nuevas viviendas y reflexionó sobre «cómo crearlas en comunidades de desarrollo más densas y a la vez hermosas», es decir, protegiendo una calidad de vida.

«La definición de hogar no se limita a cuatro paredes. Es el vecindario. Es el sentido de conexión con la gente que me rodea. (…) En mi opinión, (la solución) comienza por alejarse de un sistema dominado por el automóvil, construyendo autopistas a través de las ciudades, destruyendo la esencia del entorno urbano. Hemos visto que eso no funciona», manifestó.

Así, propuso pensar en el bienestar, no solo desde el punto de vista de la asequibilidad de la vivienda, sino en todo aquello que lo rodea. «El costo de tu casa siempre está determinado por cuánto cuesta la comida», declaró, y agregó a esa lista otros «aspectos de la vida» como el tiempo de traslado al lugar de trabajo, la polución del aire o la contaminación acústica.

Concurso de trofeos para jóvenes diseñadores

Tras estas reflexiones, la comisaria participó en el festival New European Bauhaus en un acto de reconocimiento al mejor diseñador joven del trofeo NEB, que será entregado en octubre a los responsables de los mejores proyectos innovadores.

El joven ganador, el italiano Luca Ambrosi, elaboró un galardón basado en una aurora boreal, con sus colores y formas orgánicas.

«Quería que mi proyecto, mi trofeo, apuntara hacia arriba con elegancia, para representar su avance hacia el futuro. Y el significado era que, gracias a estos valores, podemos avanzar hacia un futuro mejor para todos, juntos», aseguró a EFE el diseñador.

Entre los finalistas, destacaron tres proyectos de cuatro españoles: Alba Sabio y Daniel Román, de la Universidad de Zaragoza; Llorenç Poy, de la Universidad de Barcelona; y Alba Aparicio, de la Universidad de Deusto. EFE

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