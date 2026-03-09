Consultas del T-MEC en México arrojan respaldo de 84 %, alertas por aranceles y asimetrías

Ciudad de México, 9 mar (EFE).- Los resultados de las consultas públicas para la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) arrojaron un respaldo del 84 % entre el sector productivo, al considerar que impulsa la inversión e integración productiva, aunque con alertas por aranceles, reglas de origen, costos de certificación y rezagos logísticos y energéticos.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó este lunes al presentar el informe ‘Resultados de las Mesas de Consulta Pública’ que el consenso nacional es que permanezca el tratado porque ha sido positivo, toda vez que el informe destaca que por sector el 84 % considera al T-MEC como positivo, mientras que el porcentaje es de 75,9 % si se considera el respaldo por estados.

Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr), sostuvo que “hay pocas cosas” que alcancen un consenso tan amplio entre los mexicanos como el T-MEC, por lo que dijo “debe de seguir y todos juntos debemos de trabajar para que esto continúe.

“Creo que lo único que lo supera (al T-MEC) son las tortillas y el amor al fútbol”, contrastó.

Ebrard afirmó que las consultas permitieron identificar con claridad qué quiere cuidar México y qué le preocupa rumbo al arranque formal de conversaciones con Estados Unidos y Canadá.

Entre esos focos rojos mencionó las asimetrías en el mecanismo laboral, las medidas unilaterales y los aranceles aplicados bajo disposiciones como la Sección 232 y la 301, al considerar que van contra el espíritu del tratado.

También rechazó la idea de revisiones anuales del acuerdo y la calificó como “el peor escenario” frente a Asia, al advertir que introducir incertidumbre estructural debilitaría a Norteamérica justo cuando compite con economías que perfeccionan sus reglas sin cambiarlas cada año.

Según el funcionario, esa salida “no favorece a nadie” y no sería “inteligente” para la región.

El informe de consultas coincide con esa visión. Entre las principales ventajas detectadas aparecen la certidumbre jurídica, el funcionamiento de las cadenas regionales de valor, la atracción de inversión extranjera y la inserción de México en una plataforma productiva compartida con Estados Unidos y Canadá.

Los participantes identifican al T-MEC como un activo que conviene preservar, aunque su implementación deba perfeccionarse.

“Existe acuerdo amplio en que la revisión debe enfocarse en mejorar su instrumentación sin modificar de manera sustantiva los capítulos vigentes”, destaca el informe.

Junto al respaldo aparecieron alertas reiteradas entre sectores y estados, como la competencia desleal y la triangulación comercial, los aranceles y otras medidas restrictivas unilaterales.

También la homologación insuficiente de normas y certificaciones, los altos costos de verificación para exportadores —sobre todo mipymes—, así como brechas en infraestructura energética y logística.

Asimismo, se repitieron las quejas por saturación de cruces fronterizos, inseguridad logística y dependencia de insumos críticos que no se producen en América del Norte.

En reglas de origen, el diagnóstico pidió una postura equilibrada: por un lado, se busca frenar la triangulación y reforzar el contenido regional.

Por el otro, varios sectores advirtieron que endurecer en exceso los requisitos podría encarecer insumos y afectar cadenas ya consolidadas.

Entre las diferencias regionales, el norte puso el acento en competitividad, cruces eficientes y energía confiable; el Bajío, en reglas de origen, proveeduría y electromovilidad.

En tanto; el centro, en saturación logística, certificaciones y competencia desleal; y el sur-sureste, en cerrar brechas de infraestructura, armonización sanitaria y acompañamiento institucional para que el tratado genere beneficios más amplios.

Aunque la revisión del T-MEC ha iniciado con consultas internas desde finales de 2025, México sostendrá su primera negociación con Estados Unidos, el próximo 16 de marzo, y con Canadá en mayo. EFE

