En Suiza, las personas infectadas deben permanecer en aislamiento durante al menos diez días.

En el tren, un pasajero tose deliberadamente en la cara de otro. Una persona infectada se sustrae de la cuarentena. O un viajero va a una zona de alto riesgo en Italia y luego regresa a Suiza. ¿Qué enfrenta quien no cumple con las medidas sanitarias contra el coronavirus?

Según el Código Penal SuizoEnlace externo está prohibido propagar, con “ánimo abyecto”, una enfermedad peligrosa y transmisible. Los transgresores son castigados con una pena de prisión de uno a cinco años.

Aunque la Ley federal sobre las epidemiasEnlace externo también prevé disposiciones penales, por ejemplo, contra una persona que “se sustrae de la vigilancia médica ordenada por la autoridad”, un confinamiento que en el caso del coronavirus es de al menos diez días.

Pero ¿qué significa esto concretamente?

Multas de hasta 5 000 francos

La Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) confirma que el coronavirus es una “enfermedad peligrosa” en el sentido del artículo 231 del Código Penal.

Sin embargo, el carácter subjetivo es decisivo, señala la OFSP. Para ser castigada, la propagación de una enfermedad debe ser el objetivo principal de la acción (intención deliberada) y la persona debe haber actuado con un “ánimo abyecto”. Condiciones que difícilmente se aplican a alguien que decide dejar anticipadamente el aislamiento doméstico. En la práctica, el artículo 231 del Código Penal es irrelevante en el caso del coronavirus, indica la OFSP en una respuesta escrita a swissinfo.ch.

Sin embargo, aquellos que se sustraen voluntariamente a una cuarentena ordenada por la autoridad pueden recibir una multa de hasta 5 000 francos según la Ley sobre las epidemias (artículo 83Enlace externo). La competencia para una eventual sanción es del Ministerio Público, puntualiza el Estado Mayor Cantonal de Conducta (SMCC), responsable de la gestión de la crisis del coronavirus en el Tesino. Hasta la fecha, no se han registrado tales casos en ese cantón.

Las multas también se aplican a quienes organizan eventos prohibidos. El 28 de febrero, el gobierno suizo prohibió todas las manifestaciones que reúnan a más de mil personas.

Culpable de toser, sin castigo

El hecho de causar pánico al toser frente a alguien sin cubrirse la boca no está contemplado en la ley sobre las epidemias, observa la OFSP y recuerda que las recomendacionesEnlace externo del Gobierno no son jurídicamente vinculantes. El simple hecho de toser en dirección de terceros no es suficiente para cumplir las condiciones del delito de intimidación pública previsto en el artículo 258Enlace externo del Código Penal, agrega el SMCC.

¿Qué pasa si una persona acude a una zona en cuarentena (zona roja) por razones profesionales o no? “En Suiza y en el sistema jurídico suizo, el concepto de zona roja no está contemplado. La cuestión debe ser dirigida a las autoridades italianas. Si, en cualquier caso, las medidas de conformidad con el artículo 40 de la ley de epidemias fueran decretadas en nuestro territorio, las violaciones son susceptibles de ser sancionadas”, precisa el SMCC.

Prisión en Italia y Rusia

En Suiza, la legislación parece más indulgente que en otros países.

En Italia, el decreto gubernamental del 8 de marzo, que enumera las medidas de contención del coronavirus, prevé sanciones en caso de incumplimiento de la distancia de un metro entre las personas y la violación de las restricciones de viaje y las obligaciones impuestas en bares, restaurantes, tiendas y centros comerciales, anota el cotidiano Sole 24 ORE.Enlace externo

En el papel, las sanciones también incluyen arrestos, señala el periódico de Milán. Por ejemplo, aquellos que violan las restricciones de viaje enfrentan una sentencia de prisión de hasta 3 meses y una multa de hasta 206 euros.

“Son contundentes con actitudes que no se pueden tolerar. Por ejemplo, las personas que dan positivo y que se van de paseo”, dijo el ministro de salud Roberto Speranza, citado en el periódico.

En Hong Kong, quienes no respetan la cuarentena se arriesgan a seis meses de prisión y una multa de alrededor de 3 200 francos.

La ciudad de Moscú anunció, por su parte, que el incumplimiento de las medidas de confinamiento podría resultar en una multa de 80 000 rublos (alrededor de 1000 francos). En caso de que la transgresión resulte en la muerte de una persona, se prevé una pena de prisión de hasta cinco años.



Traducido del italiano por Marcela Águila Rubín

