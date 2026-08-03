Contexto geopolítico facilitó acercamiento entre Rep. Dominicana y Venezuela, dice experto

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Santo Domingo, 3 ago (EFE).- El anuncio de los gobiernos de República Dominicana y Venezuela de iniciar un proceso para normalizar las relaciones bilaterales, interrumpidas desde julio de 2024, es una consecuencia del contexto geopolítico actual, dijo a EFE el catedrático y experto dominicano en relaciones internacionales Iván Gatón.

En un comunicado conjunto difundido en la víspera, Venezuela y República Dominicana anunciaron el inicio de un «proceso de normalización gradual» de sus relaciones diplomáticas y consulares mediante una «hoja de ruta que será desarrollada de común acuerdo».

«Esta decisión responde al interés compartido de fortalecer los canales institucionales de comunicación, en beneficio de los nacionales de ambos países y de los vínculos históricos de amistad que unen a Venezuela y República Dominicana», indicó el texto.

En declaraciones este lunes a EFE, Gatón atribuyó el acercamiento entre ambas naciones caribeñas al cambio del contexto político y geopolítico regional.

«La geopolítica determina y, al final del camino, las decisiones políticas son las que prevalecen (…) para que un proceso como este avance tiene que existir interés político, y ese interés existe», afirmó.

República Dominicana fue uno de los siete países a los que el 29 de julio de 2024 Caracas exigió el retiro inmediato de sus representantes diplomáticos en Venezuela, tras sus declaraciones sobre los comicios presidenciales celebrados el día anterior, en los que el entonces mandatario Nicolás Maduro fue declarado ganador por un organismo electoral controlado por el chavismo.

El anuncio del acercamiento diplomático llegó cinco meses después de que los dos países decidieran reanudar las operaciones de transporte aéreo tras casi dos años de suspensión.

El acercamiento también se da cuando el Gobierno de Venezuela está liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta en enero pasado, cuando Maduro fue depuesto y capturado por EE.UU., país donde se encuentra detenido y acusado de narcotráfico junto a su esposa, Cilia Flores.

Para el catedrático dominicano, el proceso de normalización representa el restablecimiento de una relación entre «dos pueblos que históricamente han estado unidos por vínculos de hermandad», por lo que consideró que la ruptura diplomática de 2024 resultó «dolorosa».

El experto internacionalista señaló que los lazos entre ambos países trascienden la reciente migración venezolana provocada por la crisis económica en ese país, al recordar que desde hace décadas existen familias formadas por venezolanos y dominicanos, lo que, a su juicio, evidencia la profundidad de las relaciones entre ambas sociedades.

La República Dominicana figura entre los diez países de América Latina y el Caribe con mayor población de migrantes y refugiados venezolanos, al albergar unas 99.700 personas, de acuerdo con datos de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), actualizados a febrero de 2026.

La noticia de la intención de reanudar las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Venezuela ha tenido amplia difusión en la isla caribeña, sin que hasta ahora haya generado mayores reacciones en los sectores políticos y económicos del país. EFE

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