Continúa con más cortes de tráfico la protesta agrícola por dermatitis bovina y Mercosur

4 minutos

París, 17 dic (EFE).- Las protestas de agricultores franceses contrarios al sacrificio sistemático de los rebaños afectados por la dermatosis nodular contagiosa continuaron este miércoles en Francia con cortes en más autopistas en el sur y suroeste, en la víspera de la manifestación convocada en Bruselas contra el pacto comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, al que se oponen con firmeza.

Varias decenas de agricultores se congregaron hoy cerca de Carcasona, en la autopista A61, y bloquearon en ambas direcciones esta vía que une Toulouse con la costa mediterránea y España, que se suma a otras carreteras francesas afectadas por cortes y complicaciones en la circulación, entre ellas también la A63 (España-Burdeos).

Los manifestantes bloquean también por segundo día consecutivo el tramo de tren entre Toulouse y Narbona, en la línea Burdeos-Marsella, y «no está prevista la reanudación del servicio», según informó la compañía ferroviaria francesa SNCF.

Los sindicatos Coordinación Rural, el segundo de agricultores más grande -cercano a la extrema derecha-, y la Confederación Campesina, de tendencia izquierdista, contestan con vigor el protocolo de sacrificar los rebaños en los que se detecta algún caso positivo y sumaron su ira contra las compensaciones que reciben, el Mercosur, la Política Agrícola Común (PAC) y el impuesto al carbono.

Por eso y, pese a que el gobierno ha puesto en marcha un plan de urgencia para vacunar a 750.000 animales en un área de vigilancia que se ha extendido de ocho a diez departamentos, manifestaron su intención de mantener e incluso amplificar la protesta en la víspera de la cumbre europea que se celebra a partir de mañana en Bruselas, donde también hay convocada una manifestación agrícola contra el Mercosur y la reforma de la PAC.

Sobre el pacto entre la Unión Europea y el Mercosur, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró hoy que Francia se opondrá «muy firmemente» al acuerdo si las instituciones europeas intentan «imponerlo», informó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en las puertas de la cumbre europea en la que los jefes de Estado y de Gobierno tendrían que dar su aval con una mayoría cualificada a la firma del tratado comercial prevista el sábado en Brasil.

Macron, que ha pedido un aplazamiento de la rubrica, cree que el tratado aún adolece de «claridad sobre las tres condiciones exigidas» por Francia, como señaló Bregeon: cláusulas de salvaguardia «sólidas y operativas», respaldadas por el Parlamento Europeo el martes; medidas similares para garantizar la competencia leal aplicando las mismas normas a los productos importados que a los europeos; así como controles a las importaciones.

Francia «no está sola», remarcó Bergeon, poco después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmase que para su país también «es prematuro» firmar el acuerdo comercial entre la UE.

Sobre el terreno, la ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, pidió hoy «calma con la llegada de la Navidad», pero los agricultores replicaron que continuarán con sus cortes de tráfico y protestas más allá de las fiestas «si es necesario».

Por su parte, el ministro de Interior, Laurent Núñez, dijo hoy que ha pedido a los prefectos que gestionen estas protestas «con flexibilidad y tacto» para evitar daños, en declaraciones a la emisora Franceinfo.

Desde que la dermatosis nodular bovina apareció por primera vez en Saboya (este) en junio pasado, el gobierno francés ha intentado contener la propagación del virus con el sacrificio sistemático de animales en cuanto se detecta un caso, la vacunación en la zona afectada y la restricción de la circulación del ganado.

El Gobierno de Sébastien Lecornu decidió anoche acelerar la vacunación de ganado y ampliar la zona de vacunación de ocho a diez departamentos que abarcan toda la región al norte de los Pirineos, para lo cual movilizará a veterinarios públicos, privados, jubilados y militares, así como un fondo de ayuda de 10 millones para compensar las perdidas de los ganaderos afectados por los sacrificios. EFE

cat/ngp/rod

(foto)