Continúa el éxodo de extranjeros en Sudáfica en un contexto de violencia

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Varios miles de extranjeros trataron desesperadamente este viernes de abandonar Sudáfrica, muchos de ellos concentrados cerca de la frontera con Zimbabue, sumándose a las cerca de 35.000 personas que ya regresaron a sus países, en un contexto de violencia contra los migrantes.

Este éxodo comenzó hace varias semanas, cuando grupos marginales exigieron la salida, antes del 30 de junio, de todos los inmigrantes en situación irregular.

El llamado desencadenó manifestaciones violentas y enfrentamientos que causaron la muerte de al menos cuatro personas extranjeras -dos mozambiqueños, un etíope y un malauí-, según la policía.

Este viernes, unas 11.000 personas, principalmente originarias de Malaui y Zimbabue, se encontraban cerca de la ciudad fronteriza de Musina para realizar los trámites administrativos de salida del territorio, informó el medio público SABC.

La Autoridad de Gestión de Fronteras explicó que más de 35.000 personas ya habían sido repatriadas o expulsadas desde el 7 de junio.

Los grupos movilizados contra los inmigrantes en situación irregular los consideran responsables de la elevada tasa de desempleo y de las deficiencias en los servicios públicos.

Las tensiones llevaron a las autoridades a anunciar un refuerzo de las medidas de lucha contra la inmigración clandestina y a advertir a la población contra cualquier intento de hacer justicia por mano propia.

«No pueden seguir yendo puerta por puerta exigiendo documentos de identidad a ciudadanos extranjeros», recalcó este viernes ante la prensa Khumbudzo Ntshavheni, ministro en la Presidencia.

Varios gobiernos africanos, como los de Nigeria, Malaui, Ghana, Zimbabue y Mozambique- han organizado repatriaciones voluntarias para sus nacionales.

Las autoridades han desalojado y cerrado un emplazamiento en Durban (sur del país) que llegó a albergar hasta 10.000 personas, pero siguen llegando ciudadanos extranjeros, un millar solamente este viernes, constató un periodista de la AFP.

«Pensé pasar desapercibido algún tiempo y buscar un nuevo empleo una vez que la situación se calmara», confió Musa Hashimi, que trabajaba como obrero en una fábrica textil.

«Pero después del 30 de junio, la gente de mi barrio empezó a decir que matarían a todos los extranjeros. Pensé que tenía que irme y venir aquí antes de que me mataran», relató este malauí de 32 años.

Fahida Kazembe, una compatriota suya embarazada de ocho meses, esperaba aguantar para dar a luz antes de partir. «Pero, anoche, nuestra casera dijo que ya no podíamos seguir viviendo en su casa», lamentó esta mujer de 27 años.

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