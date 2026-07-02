Continúa el rescate para salvar a un venezolano tras ocho días bajo los escombros

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Catia La Mar (Venezuela), 2 jul (EFE).- Un grupo de unos 100 rescatistas continúa este jueves con un complejo rescate de más de 70 horas para sacar a Hernán Gil, un venezolano que lleva casi ocho días bajo los escombros de un edificio en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, en Venezuela, el más devastado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio.

El maratoniano rescate, que ya parece inminente, se iba a completar en la madrugada de este jueves, pero el agujero por donde iba a pasar Gil era muy estrecho y tuvieron que pedirle que regresara para ampliar el canal por donde tienen previsto que salga.

«El problema -para sacarlo- es por la seguridad de él. Hernán está en el sótano, hay mucha carga de materiales, es una operación muy sensible por eso», dijo el miércoles a EFE uno de los 64 rescatistas portugueses que forman parte de este complicado operativo.

En el operativo también participan rescatistas y expertos de Estados Unidos, Chile, El Salvador y Costa Rica, quienes han hablado con Gil a través de cámaras y lo mantienen hidratado.

Según voluntarios de la Cruz Roja venezolana, Gil pudo preservar su vida gracias a una garita, que fue su escudo de protección.

Los primeros contactos entre el vigilante atrapado y los servicios de asistencia se produjo el pasado domingo y, desde entonces, se ha mantenido la comunicación constante con él.

Su esposa, Gusbimar González, ha estado frente al edificio desplomado desde el pasado jueves, un día después de los terremotos, y declaró hoy que siguen con incertidumbre, pero cree que él saldrá de ahí muy pronto.

«Sabemos que está bien, que le han estado pasando alimentación, hidratación. Él está muy bien de salud», declaró González a la prensa.

Tras los terremotos de hace un semana, a Venezuela han llegado 3.000 rescatistas extranjeros de unas 50 delegaciones internacionales. En sus operaciones han conseguido salvar a 12 personas con vida.

En su último balance, El Ejecutivo venezolano indicó el miércoles que al menos 2.295 personas han fallecido, mientras que más de 11.000 han resultado heridas. EFE

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(foto) (vídeo)