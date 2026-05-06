Continúa la búsqueda de los dos militares estadounidenses desaparecidos en Marruecos

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Rabat, 6 may (EFE).- Las labores de búsqueda de dos militares estadounidenses participantes en los ejercicios militares del ‘African Lion 2026’ continuaban este miércoles, después de que se denunciara su desaparición el pasado sábado cerca de Tan-Tan, en el sur de Marruecos.

«Las labores de búsqueda y rescate continúan (…) Estamos agradecidos a nuestros socios marroquíes por su apoyo continuo», explicó a EFE un oficial de Defensa de EE.UU. por correo electrónico.

La misma fuente indicó que los equipos de búsqueda han cubierto más de 45 kilómetros cuadrados en la zona costera y mar abierto.

El pasado domingo, el Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM, con sede en Stuttgart en Alemania) informó de que los dos militares fueron dados por desaparecidos desde la noche del sábado en una zona de acantilados junto a Cap Draa, cerca de la ciudad de Tan-Tan.

Según informó el pasado domingo un oficial de Defensa de EE.UU, los informes preliminares indican que los dos soldados podrían haber caído al océano.

En las operaciones de búsqueda y rescate participan equipos terrestres, medios aéreos y elementos marítimos de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos, las Fuerzas Armadas de EE.UU. y otros participantes de ‘African Lion’.

Entre los recursos se incluyen helicópteros marroquíes SA-330 Puma y AS332 Super Puma, un CH-47 Chinook estadounidense, sistemas aéreos no tripulados marroquíes y estadounidenses, un buque de apoyo logístico de EE. UU., una fragata de la Marina marroquí, así como montañistas y buzos marroquíes.

Además, las unidades involucradas en la búsqueda incluyen el 19º Grupo de Fuerzas Especiales, 1er Destacamento, el 2º Escuadrón de Operaciones de Apoyo Aéreo, la 3ª Compañía de Enlace de Fuego Naval Aéreo, la 173ª Brigada Aerotransportada y múltiples unidades marroquíes.

La actual 22 edición de los ejercicios militares ‘African Lion’, el mayor entrenamiento anual en África liderado por Estados Unidos, comenzó el 20 de abril y se desarrollará hasta el 8 de mayo en varias localidades como Agadir, Tan-Tan, Benguerir, Taroudant, Tifnit y Dajla, con la participación de más de 5.000 militares de cerca de 40 países en ejercicios que incluyen maniobras terrestres, marítimas y aéreas. EFE

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