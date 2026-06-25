Continúa la búsqueda de un desaparecido tras el derrumbe de un acantilado en Biarritz

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París, 25 jun (EFE).- Los servicios de rescate continúan la búsqueda este jueves de una persona en Biarritz (suroeste), después de que la víspera se produjera un derrumbe de un acantilado bajo el faro de la localidad francesa, en las inmediaciones de la playa de Miramar, según la Prefectura de los Pirineos Atlánticos.

El cuerpo de una mujer, que también estaba desaparecida, pudo ser recuperado anoche por los equipos de rescate, que buscan desde primera hora de hoy un segundo buzo que sigue desaparecido.

El acceso a un amplio sector afectado por el derrumbe del acantilado, que no está estabilizado, ha sido prohibido «hasta nuevo aviso» por la Prefectura (delegación del Gobierno) de los Pirineos Atlánticos.

Según relataron varios testigos al diario local Sudouest, el desprendimiento ocurrió alrededor de las 20:30 hora local (18.30 GMT) en una zona frecuentada por bastantes bañistas debido a las altas temperaturas registradas en la jornada. En el momento del colapso, numerosas personas se encontraban en el agua.

De acuerdo con testigos presenciales, dos bañistas habrían quedado sepultados tras el deslizamiento de una parte del acantilado.

Un amplio dispositivo de rescate se desplegó en la zona, con la participación de bomberos, equipos de socorro marítimo, un helicóptero de la gendarmería y fuerzas de policía, que continúan hoy las labores de búsqueda.

Varios testigos describieron el derrumbe como un «fuerte estruendo» o «una especie de explosión», tras la cual una sección del acantilado situado bajo el faro se habría desplomado directamente en el mar mientras personas practicaban actividades como natación, paddle surf y snorkel cerca de la costa. EFE

cat/ah