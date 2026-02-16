Continúa la búsqueda del adolescente argentino arrastrado por un raudal en Paraguay

2 minutos

Asunción, 16 feb (EFE).- La búsqueda del adolescente argentino que fue arrastrado por un raudal en Paraguay continúa sin resultados este lunes, cuando se han cumplido más de 80 horas desde su desaparición y se desvanecen las esperanzas de hallarlo con vida.

Esta jornada, una centena de rescatistas entre bomberos, soldados y personal especializado continuaban peinando la extensa zona donde se cree puede estar su cuerpo.

Las autoridades paraguayas ponen énfasis en una intersección de la ciudad de San Lorenzo, cercana a la capital Asunción y donde residía el joven.

Allí, se trabaja en la remoción de sedimentos que bloquearon un tramo de tuberías que canalizan el agua de lluvias hasta un arroyo de la ciudad.

«Dio resultados la remoción de sedimentación con agua presurizada», dijo el jefe del Comando de Ingeniería del Ejército Paraguayo, el general Esteban Rodríguez, si bien apuntó que aún no hay indicios del paradero del chico.

El adolescente desapareció en la mañana del viernes cuando salió de casa en medio de la lluvia para comprar café en una despensa cercana, según relató entonces su padre, Reinaldo Suárez.

El hombre cree que, al regresar a casa, el chico subestimó el raudal que corría por la calle de tierra del barrio Tayuazapé de San Lorenzo, donde avanzan desde diciembre pasado obras para encauzar el agua de lluvia hacia un arroyo cercano, y trató de cruzarlo.

La familia había vuelto desde Buenos Aires hace tres años al estimar que el clima de la capital argentina agudizaba los síntomas del asma que padece el chico. De acuerdo con la prensa local, la madre del adolescente desaparecido también es argentina.

En las labores de búsqueda las autoridades emplearon hoy perros entrenados, que hallaron restos óseos que por su forma alargada parecen ser la mandíbula de un animal, dijo el general Rodríguez.

Un equipo forense ya analiza este material orgánico para determinar su origen. EFE

(foto)