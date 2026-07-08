Continúa la búsqueda del avión desaparecido con 5 tripulantes frente a costa de Pakistán

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Islamabad, 8 jul (EFE).- Las autoridades de Pakistán continúan este miércoles la búsqueda del avión de carga del K2 Airways desaparecido junto con sus cinco tripulantes frente a las costas del país asiático, sin que hasta el momento se hayan encontrado indicios físicos del posible siniestro.

El avión de la aerolínea pakistaní cubría la ruta entre Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, y Karachi, en el sur de Pakistán, cuando reportó problemas con su sistema de navegación poco después de las 21.00 hora local del martes.

K2 Airways confirmó en un comunicado el despliegue de las operaciones y aseguró estar cooperando plenamente con la Autoridad de Aviación Civil de Pakistán y otras agencias gubernamentales en las labores de localización.

«A las 21:21 PST (hora pakistaní), se observó en el radar que la aeronave descendía rápidamente y cambiaba de rumbo con celeridad; posteriormente, se perdió el contacto de radar y la comunicación aproximadamente a 155 millas náuticas al oeste de Karachi», informó durante la madrugada la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán en X.

Tras la desaparición de la aeronave, las autoridades activaron el Centro de Coordinación de Rescate y lanzaron una operación de búsqueda y salvamento en el mar con la participación de varias agencias.

«(Estamos) Profundamente entristecidos por la trágica noticia del accidente del vuelo de carga de K2 Airways en el mar Arábigo. Nuestros pensamientos y oraciones están con los cinco miembros de la tripulación a bordo y sus familias. Esperamos una operación de búsqueda y rescate rápida y exitosa», declaró hoy el portavoz de Pakistan International Airlines, Abdullah H. Khan.

La Oficina de Investigación de Seguridad Aérea pakistaní investigará las causas del accidente, según reportó el medio local Dawn.

La plataforma especializada Flightradar24 identificó el vuelo como KTA1732 y la aeronave como un Boeing 737 de carga con matrícula AP-BOI.

K2 Airways es una aerolínea privada con base en Karachi, establecida en 2018 y su primer Boeing 737-400SF llegó a Pakistán en julio de 2024 para reforzar sus operaciones de carga. EFE

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