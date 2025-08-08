Continúa la ola de calor en Marruecos con temperaturas de hasta 48 grados
Rabat, 8 ago (EFE).- La ola de calor y de tormentas con granizo continuará alargándose en varias provincias de Marruecos hasta el próximo martes, con temperaturas que alcanzarán los 48 grados.
La Dirección General de Meteorología de Marruecos ha venido extendiendo el aviso por la ola de calor hasta el próximo martes y ha subrayado que en el país se registrarán también tormentas con granizo y ráfagas de viento.
Según el boletín de la dirección meteorológica, recogido por la agencia MAP, se registrarán este viernes temperaturas de 39 a 43 grados en varias provincias en el centro y sur del país, como Fkih Ben Salah, Beni Melal, Settar, Marrakech, Azilal, Essauira Agadir y Siri Ifni.
Del viernes al martes están previstas temperaturas de entre 44 y 48 grados en las provincias de Tata, Tarudant, y en las localidades saharauis de Esmara, Río de Oro y Bojador.
Por otra parte, se esperan tormentas con granizo y ráfagas de viento entre las 14.00 y 21.00 (hora local) en las provincias de Ifran, Buleman, Jenifra y Midelt. EFE
